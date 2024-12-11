Живая музыка и горячий глинтвейн: зажжение третьей свечи адвента в Ласнамяэ пройдет в парке Паэ

„В этом году мы продолжаем традицию проведения адвентов, открывая для жителей новые, но немало известные места, где можно насладиться рождественской атмосферой и праздничной музыкой. Впервые третья свеча адвента будет зажжена в парке Паэ, где теперь украшает зимний пейзаж прекрасная рождественская ёлочка. Уже в следующее воскресенье, мы приглашаем всех на зажжение третий свечи адвента“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Зажжение третьей свечи адвента состоится 15 декабря в 13:00 рядом с Linnamäe Maxima и в 16:00 на площадке за зданием районной управы по адресу ул. Палласти, 54. Музыкальное сопровождение на мероприятиях в этот день обеспечит DeLight Stuudio.

Празднование адвента завершится 22 декабря в 13:00 рядом с игровой площадкой Коорти и в 16:00 на площадке по адресу ул. Юмера, 21b. Рождественские мелодии исполнит ансамбль духовых инструментов Brassical.

Мероприятия проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около 1 часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить