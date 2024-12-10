ФОТО | Уборщица стала звездой президентского приема в Финляндии. Домой она ушла с уникальным сувениром

За президентским приемом следили все финские издания. Конечно же, почти все внимание уделялось присутствующим там гостям. Но звездой вечера стала вовсе не Санна Марин, а Аури Кананен - владелица клининговой компании и популярный блогер в сетях TikTok и Instagram, где она делится советами по уборке квартиры.