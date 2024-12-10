Культура
10.12.2024, 16:07

ФОТО | Уборщица стала звездой президентского приема в Финляндии. Домой она ушла с уникальным сувениром

 
Аури Кананен делится в соцсетях советами по уборке квартир.
Аури Кананен делится в соцсетях советами по уборке квартир.
ФОТО: SWNS

На прошлой неделе наши северные соседи отметили очередную годовщину обретения независимости Финляндии и по этому поводу в президентском дворце состоялся торжественный прием.

За президентским приемом следили все финские издания. Конечно же, почти все внимание уделялось присутствующим там гостям. Но звездой вечера стала вовсе не Санна Марин, а Аури Кананен - владелица клининговой компании и популярный блогер в сетях TikTok и Instagram, где она делится советами по уборке квартиры.

Тот факт, что ее вообще пригласили на мероприятие, многих удивил. Однако это в очередной раз подчеркивает, что президент приглашает на столь важные приемы не только представителей политической и культурной элит, но и простых людей.

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