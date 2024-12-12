В Таллинне билеты на популярные спектакли раскупаются полностью, несмотря на высокие цены

В новом сезоне Эстонский драматический театр поднял цены на билеты на 5-10 евро, хотя на популярный спектакль „Денежная страна“ они стоят значительно выше: люди отдавали по 150 евро за места в первых рядах и 70 - за места подальше.

Русскоязычная публика в Эстонии тоже не скупится на культурную жизнь. На прошлой неделе в Таллинне состоялась премьера спектакля „Исцеление“ с Чулпан Хаматовой и Юлией Ауг. Билеты стоили от 63 до 500 евро. Два спектакля прошли почти с полным аншлагом: около 90% мест были распроданы.

Билет в Русский театр в среднем стоит около 30 евро, а самый дорогой - 59.

„Заработать деньги – не самоцель, но в то же время мы должны быть успешными. И вот найти этот баланс, чтобы был интересен и репертуар, и чтобы театр был доступен зрителям - это и есть наша основная задача. Впрочем, как и задача любого театра“, - сказала директор Русского театра.

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