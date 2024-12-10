ФОТО | Опубликованы фотографии супермодели Кармен Касс на скандально известной вечеринке Пи Дидди и Джей-Зи, где произошло изнасилование

Дело дошло до суда уже в октябре этого года, но ответчиком тогда был назван только Пи Дидди. В прошлое воскресенье в суд был подан еще один иск, в котором также фигурировало имя Джей-Зи. Обвинения одного из самых влиятельных артистов мира в изнасиловании несовершеннолетней девочки побудили издания заняться поиском архивных фотографий с того вечера. Дополнительная ценность фотографий заключается еще и в том, что при предполагаемом изнасиловании ребенка присутствовала также известная женщина, имя которой не разглашается.

Газета Daily Mail сделала обзор сохранившихся фото- и видеоматериалов той самой вечеринки. Благодаря этим снимкам удалось выяснить, что на вечеринке, организованной Эминем и Dr. Dre, присутствовала и эстонская модель Кармен Касс.

На фотографии, опубликованной Daily Mail, Касс сидит за столом с еще одной тогдашней супермоделью Джози Маран, известным иллюзионистом Дэвидом Блейном и актером Стивеном Дорффом. В момент, когда была сделана фотография, Блейн показывает собеседникам карточный фокус.

На других фотографиях можно заметить, как Пи Дидди и его тогдашняя невеста Дженнифер Лопес ругаются на глазах у всех гостей вечеринки. Если обвинения правдивы, то получается, что в эту самую ночь рэпер вместе с Джей-Зи изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Фото можно увидеть ЗДЕСЬ.

Ни для кого не секрет, что Кармен Касс в начале нулевых вращалась в тех же кругах, что и Пи Дидди и Джей-Зи. Красавица из Пайде была на тот момент одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и постоянно посещала светские мероприятия звезд А-класса.

Джей-Зи и Кармен Касс были настолько хорошими приятелями в начале XXI века, что в 2003 году рэпер устроил вечеринку по случаю 25-летия эстонской модели. Касс посещала также печально известные вечеринки white party, организованные Пи Дидди. Обвинения против рэпера показали, что большая часть сексуальных домогательств и изнасилований, которые он якобы совершал, происходила как на этих самых вечеринках.

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