ЧЕ по футболу, кто такой „сигма“ и биржевая цена на электроэнергию: что жители Эстонии чаще всего ищут в Google?

Как и можно было ожидать, в этом году жители Эстонии особенно активно искали информацию о проходившем летом чемпионате Европы по футболу, демонстрировавшей в течение года заметные колебания биржевой цене на электроэнергию и открывшемся в конце прошлого года Портале здоровья, содержащем данные о здоровье и информацию лечении. Также в связи со вступающей в следующем году в силу налоговой реформой оказался популярен калькулятор автоналога.

Из числа ньюсмейкеров наибольшего числа поисковых запросов удостоились Кристийна Хейнметс и ее бывший супруг Айвар Айгро, скандальные отношения которых этой осенью привлекли внимание общественности. Также люди искали в интернете информацию о спортсменах Расмусе Мяги и Йоханнесе Эрме – оба они продемонстрировали выдающиеся результаты на Олимпийских играх. Неизбежно каждый год рейтинг трендов поисковой системы Google отображает и потери – особенно жителей Эстонии интересовала информация о скончавшихся в этом году эстонской актрисе Рагне Веэнсалу, британском певце Лиаме Пейне и контент-мейкере Карлосе Колке.

Наиболее интересующими жителей Эстонии событиями стали всевозможные выборы (такие как выборы в Европейский парламент и президентские выборы в США), а также проводимый под эгидой УЕФА Чемпионат Европы по футболу. Из числа фильмов и сериалов особенно популярны среди пользователей Google были эстонская картина „Пришелец 2“ и первый оригинальный эстонский сериал „Кто убил Отто Мюллера?“, а также американская мелодрама „Все закончится на нас“.