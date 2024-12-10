ЧЕ по футболу, кто такой „сигма“ и биржевая цена на электроэнергию: что жители Эстонии чаще всего ищут в Google?
В этом году самыми популярными ключевыми словами, которые искали в интернете жители Эстонии, стали „Чемпионат Европы по футболу“, „Пришелец 2“ и „биржевая цена на электроэнергию“. Что касается информации о людях, то особенно часто в строку поиска вводили имена Кристийны Хейнметс и Айвара Айгро. Также пользователи интернета интересовались значением слов „vox populi“ и „сигма“, показывает опубликованный Google рейтинг поисковых трендов.
Как и можно было ожидать, в этом году жители Эстонии особенно активно искали информацию о проходившем летом чемпионате Европы по футболу, демонстрировавшей в течение года заметные колебания биржевой цене на электроэнергию и открывшемся в конце прошлого года Портале здоровья, содержащем данные о здоровье и информацию лечении. Также в связи со вступающей в следующем году в силу налоговой реформой оказался популярен калькулятор автоналога.
Из числа ньюсмейкеров наибольшего числа поисковых запросов удостоились Кристийна Хейнметс и ее бывший супруг Айвар Айгро, скандальные отношения которых этой осенью привлекли внимание общественности. Также люди искали в интернете информацию о спортсменах Расмусе Мяги и Йоханнесе Эрме – оба они продемонстрировали выдающиеся результаты на Олимпийских играх. Неизбежно каждый год рейтинг трендов поисковой системы Google отображает и потери – особенно жителей Эстонии интересовала информация о скончавшихся в этом году эстонской актрисе Рагне Веэнсалу, британском певце Лиаме Пейне и контент-мейкере Карлосе Колке.
Наиболее интересующими жителей Эстонии событиями стали всевозможные выборы (такие как выборы в Европейский парламент и президентские выборы в США), а также проводимый под эгидой УЕФА Чемпионат Европы по футболу. Из числа фильмов и сериалов особенно популярны среди пользователей Google были эстонская картина „Пришелец 2“ и первый оригинальный эстонский сериал „Кто убил Отто Мюллера?“, а также американская мелодрама „Все закончится на нас“.
Не все жители Эстонии смогли самостоятельно понять, что означает название песни Nublu и Микаэля Габриэля „Vox Populi“ – определение именно этого термина эстонские пользователи интернета искали особенно часто. Также поиска удостоились значения слов „меломан“ и „сигма“ (последнее особенно интересовало пользователей, относящихся к поколению зумеров). Кроме того, поисковая система Google является отличным помощником для получения советов и быстрых рекомендаций. В этом году жители Эстонии в основном искали, как голосовать на выборах, как стать генным донором и как избавиться от назойливых плодовых мушек.
Что искали чаще всего?
Самые популярные за год ключевые слова в поиске
Jalgpalli EM 2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024)
Elektri börsihind (Биржевая цена на электроэнергию)
Terviseportaal (Портал здоровья)
Automaksu kalkulaator (Калькулятор автоналога)
Äikesekaart (Карта молний)
Kristiina Heinmets (Кристийна Хейнметс)
Taagepera loss (Замок Таагепера)
Aivar Aigro (Айвар Айгро)
Geenivaramu (Генный фонд)
Euroopa Parlamendi valimised (Выборы в Европейский парламент)
Люди
Kristiina Heinmets (Кристийна Хейнметс)
Aivar Aigro (Айвар Айгро)
Liis Lemsalu (Лийс Лемсалу)
Rasmus Mägi (Расмус Мяги)
Joost Klein (Йост Клейн)
Kairi Kuusemaa (Кайри Куусемаа)
Donald Trump (Дональд Трамп)
Johannes Erm (Йоханнес Эрм)
Kamala Harris (Камала Харрис)
Cristiano Ronaldo (Криштиану Роналду)
Умершие известные деятели
Ragne Veensalu (Рагне Веэнсалу)
Liam Payne (Лиам Пейн)
Karlos Kolk (Карлос Колк)
Ene Veiksaar (Эне Вейксаар)
Aleksei Navalnõi (Алексей Навальный)
Ott Vatter (Отт Ваттер)
Shannen Doherty (Шеннен Доэрти)
Helle Meri (Хелле Мери)
Hagi Šein (Хаги Шейн)
Alain Delon (Ален Делон)
События года
Jalgpalli EM 2024 (ЧЕ по футболу 2024)
Euroopa Parlamendi valimised (Выборы в Европейский парламент)
USA presidendivalimised (Президентские выборы в США)
Mike Tyson vs Jake Paul (Майк Тайсон — Джейк Пол)
Õpetajate streik (Забастовка учителей)
Olümpiamängud (Олимпийские игры)
Armin van Buuren (Армин ван Бюрен)
Banksy näitus (Выставка Бэнкси)
Bryan Adams (Брайан Адамс)
Tartu 2024 (Тарту 2024)
Фильмы и сериалы
„Tulnukas 2“ („Пришелец 2“)
„Kes tappis Otto Mülleri?“ („Кто убил Отто Мюллера?“)
„It Ends with Us“ („Все закончится на нас“)
„Su nägu kõlab tuttavalt“
„Dune 2“ („Дюна 2“)
„Pealtnägija“
„Baby Reindeer“ („Олененок“)
„Inside Out 2“ („Головоломка 2“)
„Beetlejuice“ („Битлджус“)
„Deadpool“ („Дэдпул“)
Значение слов
Vox populi
ESG
Melomaan (Меломан)
Deliirium (Делирий)
Aspekt (Аспект)
Inkvisiitor (Инквизитор)
Ambitsioonikas (Амбициозный)
Sigma (Сигма)
KPI
Refinantseerimine (Рефинансирование)
Как?
Kuidas valimistel hääletada? (Как голосовать на выборах?)
Kuidas saada geenidoonoriks? (Как стать генным донором?)
Kuidas vabaneda äädikakärbestest? (Как избавиться от плодовых мушек?)
Kuidas teha Smart-ID’d? (Как сделать Smart-ID?)
Kuidas arvutada tulumaksutagastust? (Как рассчитать сумму возврата подоходного налога?)
Kuidas kustutada Facebooki konto? (Как удалить учетную запись в Facebook?)
Kuidas alustada jooksmisega? (Как начать бегать?)
Kuidas perearsti vahetada? (Как сменить семейного врача?)
Kuidas teha CV’d? (Как составить CV?)
Kuidas investeerida? (Как инвестировать?)
Google используют для поиска информации по темам, которые актуальны и важны для общества. Каждый год Google собирает самые популярные поисковые запросы и в декабре публикует результаты в своем ежегодном обзоре Year in Search. С наиболее популярными ключевыми словами в Эстонии и других странах можно ознакомиться здесь.