10.12.2024, 13:00
Билеты на его концерт в театре „Эстония“ раскупили всего за 12 минут: кто такой эстонский музыкант Флориан Валь?
ФОТО: Pressimaterjalid
Билеты на концерт Флориана Валя в театре „Эстония“, анонсированный всего несколько дней назад, поступили в продажу во вторник утром. Невероятно, но билеты раскупили всего за 12 минут.
Билеты на большой концерт Флориана Валя в театре „Эстония“, поступившие в продажу сегодня утром, были распроданы с необычайной скоростью, сообщает журнал Kroonika: 800 билетов разошлись всего за 12 минут.
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