Билеты на его концерт в театре „Эстония“ раскупили всего за 12 минут: кто такой эстонский музыкант Флориан Валь?

Билеты на большой концерт Флориана Валя в театре „Эстония“, поступившие в продажу сегодня утром, были распроданы с необычайной скоростью, сообщает журнал Kroonika: 800 билетов разошлись всего за 12 минут.

Стоимость билетов на сайте Piletitasku варьировалась в основном от 32 до 54 евро. Помимо обычных мест, можно было купить место в 2-4-местной ложе (99-289 евро) или столик на шестерых (690 евро за весь стол).