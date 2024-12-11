В Таллинне покажут яркое ледовое шоу „Дюймовочка“
В субботу, 21 декабря, в 13:00, в ледовом холле Тондираба состоится незабываемое событие — новое ледовое шоу мирового уровня „Дюймовочка“. Вдохновленное классической сказкой Ганса Христиана Андерсена, это красочное представление подарит зрителям магию фигурного катания, оригинальную музыку и впечатляющие спецэффекты.
Шоу объединяет волшебство знакомой всем истории с профессионализмом мировых мастеров фигурного катания. Создатели обещают, что „Дюймовочка“ станет незабываемым приключением для зрителей любого возраста. Зрители услышат голоса любимых персонажей и насладятся историей о храбрости, любви и преодолении жизненных трудностей, представленной на льду.
Создатели шоу о проекте:
„Наше шоу — это ода классической сказке, в которой мы соединили художественность и спорт, чтобы рассказать историю, которая вдохновляет. Здесь каждый найдет что-то свое: дети будут очарованы волшебством, а взрослые смогут насладиться виртуозностью исполнения. Эта постановка дарит эмоции, которые останутся с вами надолго“.
Визуальное великолепие и профессионализм фигуристов
Путешествие Дюймовочки оживят яркие костюмы, изысканное музыкальное сопровождение, эффекты освещения и впечатляющие акробатические элементы. В шоу примут участие звезды фигурного катания:
- Диана Никитина — многократная победительница международных соревнований, чемпионка Латвии, участница зимних Олимпийских игр 2018 года.
- Александр Якушин — мастер спорта международного класса, участник всемирно известных шоу „Disney on Ice“ и „Kings on Ice“.
- Кристине и Эва Гайле — лауреаты чемпионатов Латвии и участницы мировых соревнований по синхронному фигурному катанию.
- Ольга Якушина — многократная чемпионка Латвии в танцах на льду, мастер спорта международного класса.
После премьеры в Таллинне шоу отправится в гастрольный тур по Италии и Швейцарии, продолжая дарить магию зрителям по всему миру.
Не упустите шанс прикоснуться к настоящему зимнему волшебству!