В Таллинне покажут яркое ледовое шоу „Дюймовочка“

Шоу объединяет волшебство знакомой всем истории с профессионализмом мировых мастеров фигурного катания. Создатели обещают, что „Дюймовочка“ станет незабываемым приключением для зрителей любого возраста. Зрители услышат голоса любимых персонажей и насладятся историей о храбрости, любви и преодолении жизненных трудностей, представленной на льду.

Создатели шоу о проекте:

„Наше шоу — это ода классической сказке, в которой мы соединили художественность и спорт, чтобы рассказать историю, которая вдохновляет. Здесь каждый найдет что-то свое: дети будут очарованы волшебством, а взрослые смогут насладиться виртуозностью исполнения. Эта постановка дарит эмоции, которые останутся с вами надолго“.

Визуальное великолепие и профессионализм фигуристов

Путешествие Дюймовочки оживят яркие костюмы, изысканное музыкальное сопровождение, эффекты освещения и впечатляющие акробатические элементы. В шоу примут участие звезды фигурного катания:

- Диана Никитина — многократная победительница международных соревнований, чемпионка Латвии, участница зимних Олимпийских игр 2018 года.

- Александр Якушин — мастер спорта международного класса, участник всемирно известных шоу „Disney on Ice“ и „Kings on Ice“.

- Кристине и Эва Гайле — лауреаты чемпионатов Латвии и участницы мировых соревнований по синхронному фигурному катанию.

- Ольга Якушина — многократная чемпионка Латвии в танцах на льду, мастер спорта международного класса.

После премьеры в Таллинне шоу отправится в гастрольный тур по Италии и Швейцарии, продолжая дарить магию зрителям по всему миру.

Не упустите шанс прикоснуться к настоящему зимнему волшебству!

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить