Вместо салюта – лазерное шоу: в новогоднюю ночь таллиннцев на площади Вабадузе ждет большой праздник

Таллиннцы смогут проводить старый год и встретить новый на большом празднике на площади Вабадузе, где выступят музыканты Рауль Оямаа, Алика, Анетт, Марис Пихлап, а также Duo Ruut. Финальной точкой вечера и года станет световое шоу, пишет Rus ERR.