10.12.2024, 12:00
Вместо салюта – лазерное шоу: в новогоднюю ночь таллиннцев на площади Вабадузе ждет большой праздник(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннцы смогут проводить старый год и встретить новый на большом празднике на площади Вабадузе, где выступят музыканты Рауль Оямаа, Алика, Анетт, Марис Пихлап, а также Duo Ruut. Финальной точкой вечера и года станет световое шоу, пишет Rus ERR.
Традиционное мероприятие начнет 31 декабря в 23:00, сообщают власти столичного района Кесклинн.
„Новогодний концерт и световое шоу в центре Таллинна обещают стать не просто праздником, а моментом, который надолго останется в сердце. Присоединяйтесь – пусть это мгновение станет вашим!“ - отметили в управе.
По оценке управы, новогодний концерт и световое шоу в Таллинне стали важной традицией, объединяющей на площади Вабадузе горожан и гостей города разных поколений.