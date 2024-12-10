Культура
10.12.2024, 12:00

Вместо салюта – лазерное шоу: в новогоднюю ночь таллиннцев на площади Вабадузе ждет большой праздник

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Valgus kõnnib festival
Valgus kõnnib festival
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Таллиннцы смогут проводить старый год и встретить новый на большом празднике на площади Вабадузе, где выступят музыканты Рауль Оямаа, Алика, Анетт, Марис Пихлап, а также Duo Ruut. Финальной точкой вечера и года станет световое шоу, пишет Rus ERR.

Традиционное мероприятие начнет 31 декабря в 23:00, сообщают власти столичного района Кесклинн.

„Новогодний концерт и световое шоу в центре Таллинна обещают стать не просто праздником, а моментом, который надолго останется в сердце. Присоединяйтесь – пусть это мгновение станет вашим!“ - отметили в управе.

По оценке управы, новогодний концерт и световое шоу в Таллинне стали важной традицией, объединяющей на площади Вабадузе горожан и гостей города разных поколений.

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