Кино
11.12.2024, 16:00

Стали известны номинанты на премию „Золотой глобус-2025“: лидирует кинолента „Эмилия Перес“

 
82-ая церемония "Золотой глобус"
82-ая церемония "Золотой глобус"
ФОТО: CAROLINE BREHMAN | Scanpix

Стали известны номинанты на престижную американскую кинопремию „Золотой глобус-2025“. Об этом пишет издание Independent.

Среди конкурсантов больше всего номинаций у французской киноленты „Эмилия Перес“.

В телевизионных номинациях лидерами являются сериалы „Медведь“, который представлен в пяти категориях, а еще „Убийства в одном здании“ и „Сегун“, которые имеют по четыре номинации каждый.

Также в категории „Лучший фильм (мюзикл или комедия)“ оказался фильм о романе между стриптизершей и сыном российского олигарха, который снял режиссер Шон Бейкер под названием „Анора“.

Полный перечень номинантов на премию „Золотой глобус-2025“

Лучший фильм (драма)

  • „Бруталист“

  • „Полная неизвестность“

  • „Конклав“

  • „Дюна: Часть 2“

  • „Никелевые мальчики“

  • „5 сентября“

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

  • „Анора“

  • „Соперники“

  • „Эмилия Перес“

  • „Настоящая боль“

  • „Субстанция“

  • „Злая: Сказка о ведьме Запада“

Лучший фильм на иностранном языке

  • „Все, что мы представляем как свет“

  • „Эмилия Перес“

  • „Девушка с иглой“

  • „Горная невеста“

  • „Семена священного инжира“

  • „Я всё ещё здесь“

Лучший актёр в драматическом фильме

  • Эдриан Броуди „Бруталист“

  • Тимоти Шаламе „Полная неизвестность“

  • Дэниел Крейг „Квир“

  • Колман Доминго „Синг Синг“

  • Ральф Файнс „Конклав“

  • Себастьян Стэн „Ученик“

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Памела Андерсон „Последняя танцовщица“

  • Анджелина Джоли „Мария“

  • Николь Кидман „Хорошая плохая девочка“

  • Тильда Суинтон „Соседняя комната“

  • Фернанда Торрес „Я все еще здесь“

  • Кейт Уинслет „Ли“

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Эми Адамс „Ночная сучка“

  • Синтия Эриво „Злая: Сказка о ведьме Запада“

  • Карла София Гаскон „Эмилия Перес“

  • Майки Мэдисон „Анора“

  • Деми Мур „Субстанция“

  • Зендея „Претенденты“

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Джесси Айзенберг „Настоящая боль“

  • Хью Грант „Еретик“

  • Гэбриэл Лабелль „Субботний вечер“

  • Джесси Племонс „Виды доброты“

  • Глен Пауэлл „Наемный убийца“

  • Себастьян Стэн „Другой человек“

Лучшая женская роль второго плана

  • Селена Гомес „Эмилия Перес“

  • Ариана Гранде „Злая: Сказка о ведьме Запада“

  • Фелисити Джонс „Бруталист“

  • Маргарет Квели „Субстанция“

  • Изабелла Росселлини „Конклав“

  • Зои Салдана „Эмилия Перес“

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов „Анора“

  • Киран Калкин „Настоящая боль“

  • Эдвард Нортон „Совершенно незнакомый человек“

  • Гай Пирс „Бруталист“

  • Джереми Стронг „Ученик“

  • Дензел Вашингтон „Гладиатор II“

Лучший сериал (драма)

  • „День Шакала“

  • „Дипломатка“

  • „Мистер и миссис Смит“

  • „Сегун“

  • „Медленные лошади“

  • „Игра в кальмара“

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

  • „Начальная школа Эбботт“

  • „Медведь“

  • „Джентльмены“

  • „Хаки“

  • „Этого никто не хочет“

  • „Убийства в одном здании“

Лучшая женская роль в телевизионном сериале (драма)

  • Кэти Бейтс „Мэтлок“

  • Эмма Д’Арси „Дом Дракона“

  • Майя Эрскин „Мистер и миссис Смит“

  • Кира Найтли „Черные голуби“

  • Кэри Рассел „Дипломатка“

  • Анна Савай „Сегун“

Лучшая мужская роль в телевизионном сериале (драма)

  • Дональд Гловер „Мистер и миссис Смит“

  • Джейк Джилленхол „Презумпция невиновности“

  • Гэри Олдман „Медленные лошади“

  • Эдди Редмэйн „День шакала“

  • Хироюки Санада „Сегун“

  • Билли Боб Торнтон „Лэндмен“

Лучший режиссер

  • Жак Одияр „Эмилия Перес“

  • Шон Бейкер „Анора“

  • Эдвард Бергер „Конклав“

  • Брэйди Корбет „Бруталист“

  • Корали Фаржа „Субстанция“

  • Паял Кападиа „Все, что мы представляем как свет“.

К слову, 83-я церемония награждения „Золотого глобуса“ состоится 5 января 2025 года. Ведущей станет американская актриса и телеведущая Никки Глейзер.

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