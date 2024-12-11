Стали известны номинанты на премию „Золотой глобус-2025“: лидирует кинолента „Эмилия Перес“

Среди конкурсантов больше всего номинаций у французской киноленты „Эмилия Перес“.

В телевизионных номинациях лидерами являются сериалы „Медведь“, который представлен в пяти категориях, а еще „Убийства в одном здании“ и „Сегун“, которые имеют по четыре номинации каждый.

Также в категории „Лучший фильм (мюзикл или комедия)“ оказался фильм о романе между стриптизершей и сыном российского олигарха, который снял режиссер Шон Бейкер под названием „Анора“.

Полный перечень номинантов на премию „Золотой глобус-2025“

Лучший фильм (драма)

„Бруталист“

„Полная неизвестность“

„Конклав“

„Дюна: Часть 2“

„Никелевые мальчики“

„5 сентября“

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

„Анора“

„Соперники“

„Эмилия Перес“

„Настоящая боль“

„Субстанция“

„Злая: Сказка о ведьме Запада“

Лучший фильм на иностранном языке

„Все, что мы представляем как свет“

„Эмилия Перес“

„Девушка с иглой“

„Горная невеста“

„Семена священного инжира“

„Я всё ещё здесь“

Лучший актёр в драматическом фильме

Эдриан Броуди „Бруталист“

Тимоти Шаламе „Полная неизвестность“

Дэниел Крейг „Квир“

Колман Доминго „Синг Синг“

Ральф Файнс „Конклав“

Себастьян Стэн „Ученик“

Лучшая актриса в драматическом фильме

Памела Андерсон „Последняя танцовщица“

Анджелина Джоли „Мария“

Николь Кидман „Хорошая плохая девочка“

Тильда Суинтон „Соседняя комната“

Фернанда Торрес „Я все еще здесь“

Кейт Уинслет „Ли“

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Эми Адамс „Ночная сучка“

Синтия Эриво „Злая: Сказка о ведьме Запада“

Карла София Гаскон „Эмилия Перес“

Майки Мэдисон „Анора“

Деми Мур „Субстанция“

Зендея „Претенденты“

Лучший актер в мюзикле или комедии

Джесси Айзенберг „Настоящая боль“

Хью Грант „Еретик“

Гэбриэл Лабелль „Субботний вечер“

Джесси Племонс „Виды доброты“

Глен Пауэлл „Наемный убийца“

Себастьян Стэн „Другой человек“

Лучшая женская роль второго плана

Селена Гомес „Эмилия Перес“

Ариана Гранде „Злая: Сказка о ведьме Запада“

Фелисити Джонс „Бруталист“

Маргарет Квели „Субстанция“

Изабелла Росселлини „Конклав“

Зои Салдана „Эмилия Перес“

Лучшая мужская роль второго плана