11.12.2024, 13:04
ВИДЕО | Басит как лев! Прошедший в финал Eesti Laul Андрей Зевакин поддразнил критиков, сомневающихся в его певческих способностях
ФОТО: | Delfi Meedia
Финалист Эстонского песенного конкурса Андрей Зевакин, который в этом году будет участвовать в конкурсе со своей возлюбленной Келли-Каритой Ефимовой (выступающей под сценическим псевдонимом Karita), опубликовал в социальных сетях видео, в котором дал критикам юмористический ответ.
Один из 16 финалистов конкурса Eesti Laul — Андрей Зевакин вместе со своей возлюбленной Каритой. Зевакин, который неоднократно участвовал в музыкальном соревновании и выходил в финал, посвятил свое свежее видео в TikTok тем, кто сомневается в его вокальных способностях.
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