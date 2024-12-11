Шоубиз
11.12.2024, 13:04

ВИДЕО | Басит как лев! Прошедший в финал Eesti Laul Андрей Зевакин поддразнил критиков, сомневающихся в его певческих способностях

 
Andrei Zevakin
Andrei Zevakin
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Финалист Эстонского песенного конкурса Андрей Зевакин, который в этом году будет участвовать в конкурсе со своей возлюбленной Келли-Каритой Ефимовой (выступающей под сценическим псевдонимом Karita), опубликовал в социальных сетях видео, в котором дал критикам юмористический ответ.

Один из 16 финалистов конкурса Eesti Laul — Андрей Зевакин вместе со своей возлюбленной Каритой. Зевакин, который неоднократно участвовал в музыкальном соревновании и выходил в финал, посвятил свое свежее видео в TikTok тем, кто сомневается в его вокальных способностях.

„Все вы говорите, что я не справлюсь. Я не певец, там слишком много автотюна — все это чушь!“ — процитировал Зевакин слова скептиков, которые не верят, что на Eesti Laul он сможет продемонстрировать выдающееся вокальное исполнение. „Давайте раз и навсегда это выясним. Могу ли я это спеть или нет? Я исполню песню так, как она будет звучать на сцене Eesti Laul,“ — добавил он, прежде чем начать петь. После этого Зевакин нарочно спел откровенно фальшиво. Особенно „крикливым“ стал финал видео, где зазвучал припев.

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