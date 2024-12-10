Такой вы ее еще не слышали! Звезда „Евровидения“ Алика Милова даст три концерта с джазовым оркестром

Алика – победитель пяти номинаций на церемонии вручения музыкальных премий 2024 года. Молодая певица быстро завоевала внимание публики. Теперь сбудется ее давняя мечта выступить перед большим оркестром: в сотрудничестве с New Wind Jazz Orchestra будут исполнены в джазовом ключе как собственные хиты Алики, так и известные песни из репертуара других исполнителей.

Если в минувшем году Алика дала ряд традиционных рождественских концертов, то в этом году она искала принципиально иной подход. „Я была готова сама всё спланировать и найти нужных людей, и именно в этот момент поступило предложение сделать это с New Wind Jazz Orchestra, причем в декабре, как я и хотела“, – так описывает Алика предысторию концертов.

New Wind Jazz Orchestra придаст творчеству Алики новое звучание, и певица взволнована в предвкушении концертов. „Это так здорово, когда песни обретают другую жизнь вместе с оркестром. Оригинальные песни, конечно, тоже очень хороши, но вместе с оркестром они становятся другими, проявляется больше нюансов“, – отметила она. „В этом оркестре довольно много музыкантов приходится на квадратный метр, и вся эта энергия и ноты интенсивно подпитывают тебя. Возникает совершенно иное ощущение и совершенно другие эмоции“, – добавила певица.

Алика признается, что не занимается джазовой музыкой каждый день, но джазовые ритмы ей хорошо знакомы и близки ее сердцу. „На самом деле мне очень нравится эта музыка, и я чувствую себя с ней вполне комфортно. Я только неделю назад побывала на первой репетиции, чтобы понять, как всё это будет звучать. И когда мы закончили несколько песен, атмосфера была великолепной! Там было столько энергии и силы, что у меня даже слезы выступили на глазах. Я рада, что у меня есть возможность заниматься чем-то подобным. И публика сможет услышать мою музыку немного в другом ключе“, – подчеркнула Алика.