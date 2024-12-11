Секс
11.12.2024, 18:00

Секс был невероятно плохим? Три шага, которые помогут значительно улучшить ваш опыт после разочарования

 
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Не стоит удивляться тому, что первая интимная встреча с новым партнером может пройти не так гладко, как мы себе представляли. Однако разочарование в сексе не означает, что ничего не изменится к лучшему. Вот три совета, что делать, если первый опыт не оправдал ожиданий.

Даже если партнер вам очень нравится, первая близость может не принести той феерии, которая ожидалась. Конечно, мы не имеем в виду ситуации, где партнер не уважал ваши границы или заставил вас чувствовать себя плохо и небезопасно. В таком случае ему не стоит давать второй шанс.

Но что делать, если вы видите в партнере потенциал, но ваш первый раз оставил желать лучшего? Советы дает когнитивно-поведенческий терапевт и сертифицированный сексотерапевт Чамин Айджан.

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