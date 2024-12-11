Секс был невероятно плохим? Три шага, которые помогут значительно улучшить ваш опыт после разочарования

Не стоит удивляться тому, что первая интимная встреча с новым партнером может пройти не так гладко, как мы себе представляли. Однако разочарование в сексе не означает, что ничего не изменится к лучшему. Вот три совета, что делать, если первый опыт не оправдал ожиданий.