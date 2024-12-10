„За все мои двадцать лет полетов это был первый случай“. Политик Марина Кальюранд пожаловалась на испорченный отпуск

„В субботу должна была начаться наша давно запланированная и долгожданная поездка в Лондон. Мальчики детально спланировали, что взять с собой и куда пойти“, - начала свой пост в Facebook 62-летняя депутат Европарламента.

Кальюранд знала, что в Великобритании бушует шторм и лондонские аэропорты закрыты. „Тем более приятно, что наш рейс с Air Baltic состоялся, как и планировалось, и мы вылетели из Таллинна вовремя. Мы также прибыли в Лондон вовремя, но не смогли приземлиться. Мы провисели над Лондоном 45 минут. В какой-то момент пилот даже попытался приземлиться, но в последний момент все равно пошел на взлет. Не имея возможности приземлиться ни в одном из лондонских аэропортов, нас еще ждал часовой полет в Бонн в Германии, где, наконец, мы приземлились. Ребята были большими молодцами и очень храбрыми, ни разу не пискнули даже. В Бонне пассажиры могли свободно выйти и попытаться продолжить путешествие самостоятельно“, - сказала Кальюранд, добавив, что они впятером все же решили лететь обратно в Таллинн.

Три часа ушло на дозаправку и подготовку, а затем начался обратный полет в Таллинн. „Мы приземлились в Таллинне после часа ночи и поехали домой. Прошло 12 часов с момента отъезда, а мы снова были на том же месте. Поскольку наша поездка в Лондон была отменена, мы еще в самолете обсуждали, куда поехать, и ребята решили - в Тарту! И вот в воскресенье вечером мы были в Тарту на рождественском рынке. Мы пытались улететь в Лондон, а оказались в Тарту“.

По словам евродепутата, Air Baltic предложила им новый рейс на следующий день, но мы решили не рисковать, потому что шторм еще не утих. „За все мои двадцать лет полетов это был первый случай, когда самолет приземлился в другом городе. Да, рейсы отменяли и задерживали, но я никогда раньше не приземлялась в другом городе. Просто так получилось... Но мы все равно когда-нибудь слетаем в Лондон“.

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