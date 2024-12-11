Итоги, которые мы заслужили: Pornhub опубликовал годовой отчет. Предпочтения в Эстонии в этом году изменились!

Эти данные дают возможность заглянуть в самые скрытые уголки человеческих желаний, включая то, что предпочитают зрители в разных странах.

Эстония, как и всегда, не осталась в стороне. В этом году местные жители предпочли довольно классический раздел порно, сделав выбор, который может многое рассказать о социальных трендах в стране.

Анал — самая популярная категория порно в Эстонии в 2024 году.

Интересно, что наши соседи: Латвия, Литва, Швеция, и Финляндия, предпочитают категорию „милфы“. В прошлом году в Эстонии тоже смотрели в основном эту категорию, но в этом году предпочтения изменились.

Кстати, именно категория MILF во всем мире стала лидером по просмотрам, а самым популярным запросом оказался хентай. Необычное открытие: Итнтерес к скромности тоже набирает обороты! Поиск „этичных“ материалов вырос на впечатляющие 133%.

Что касается женщин, то он не только смотрят порно, но и проводят на Pornhub в среднем на 17 секунд дольше, чем мужчины. На их долю приходится 38% зрителей Pornhub по всему миру, что немного больше по сравнению с прошлым годом (36%).

В 2024 году смартфоны обеспечили 90,5% мирового трафика Pornhub, что на 1% меньше, чем в прошлом году. При этом подавляющее большинство пользователей смартфонов отдают предпочтение Android — около 70% против iPhone. Аналогичная тенденция наблюдается и при анализе трафика по веб-браузерам. Лидером стал Chrome, который занял 64,7% мобильного трафика, увеличив свою долю на 23%. Safari, напротив, показал значительное снижение — его доля сократилась на 35% и составила 26,2%.

Среди персонажей поп-культуры зрители чаще всего искали видео с Харли Квинн, героями „Гарри Поттера“, „Звёздных войн“, „Аватара“ и „Игры престолов“. Геймеры тоже внесли свой вклад, отдав предпочтение порно по мотивам Fortnite, Genshin Impact, Pokemon, Overwatch 2 и Minecraft. Самыми популярными игровыми персонажами стали Чунь Ли, Лара Крофт, Тифа, D.VA и Леди Димитреску.

В категории актёров фаворитом года стала Angela White, а среди моделей-любителей лидерство удержала Sweetie Fox. Самой быстрорастущей категорией стало „Букаккэ“, что также говорит о смещении предпочтений зрителей.

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