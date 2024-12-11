ФОТО | В Таллинне открылась эстонско-финская выставка, запрещенная в России. Вот что не понравилось властям РФ

Выставка во многом основана на путешествии к своим корням журналистов Леа и Сантери Пакканен, отца и дочери с ингро-финскими корнями, в котором их сопровождала известная финская фотограф Меэри Коутаниеми, чье творчество поднимает вопросы прав человека. Вместе они побывали на местах бывших тюремных и депортационных лагерей в Ингрии и России, а отснятый материал лег в основу выставки в Национальном музее Финляндии в 2020 году.

На выставке в Центре документальной фотографии имени Юхана Кууса, который находится в творческом городке Теллискиви, использована часть тех же самых материалов, но также представлено большое количество ранее не публиковавшихся работ. Специально для открытия выставки были подготовлены видеоинтервью с ингерманландцами, живущими в Эстонии, которые дают возможность взглянуть на ингерманландский язык с современной точки зрения.

В Эстонии очень мало известно о систематическом уничтожении культуры ингерманландского народа, поскольку длившееся в течение двух поколений молчание стерло большую часть знаний из памяти самих ингерманландцев. Но история ингерманландцев - это также часть местной истории, которая могла бы быть лучше известна по обе стороны Финского залива. Именно поэтому Центр документальной фотографии Юхана Кууса предлагает вниманию жителей Эстонии скрытые истории жизни ингерманландских финнов.