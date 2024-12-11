ФОТО | В Таллинне открылась эстонско-финская выставка, запрещенная в России. Вот что не понравилось властям РФ
Фото- и видеовыставка „Ингерманландцы - скрытые истории“ наглядно рассказывает об истории ингерманландцев, о репрессиях, которые изгнали этот маленький народ из окрестностей Санкт-Петербурга и, запугав его, сделали невидимым. Выставка создана в сотрудничестве Эстонии и Финляндии.
Выставка во многом основана на путешествии к своим корням журналистов Леа и Сантери Пакканен, отца и дочери с ингро-финскими корнями, в котором их сопровождала известная финская фотограф Меэри Коутаниеми, чье творчество поднимает вопросы прав человека. Вместе они побывали на местах бывших тюремных и депортационных лагерей в Ингрии и России, а отснятый материал лег в основу выставки в Национальном музее Финляндии в 2020 году.
На выставке в Центре документальной фотографии имени Юхана Кууса, который находится в творческом городке Теллискиви, использована часть тех же самых материалов, но также представлено большое количество ранее не публиковавшихся работ. Специально для открытия выставки были подготовлены видеоинтервью с ингерманландцами, живущими в Эстонии, которые дают возможность взглянуть на ингерманландский язык с современной точки зрения.
В Эстонии очень мало известно о систематическом уничтожении культуры ингерманландского народа, поскольку длившееся в течение двух поколений молчание стерло большую часть знаний из памяти самих ингерманландцев. Но история ингерманландцев - это также часть местной истории, которая могла бы быть лучше известна по обе стороны Финского залива. Именно поэтому Центр документальной фотографии Юхана Кууса предлагает вниманию жителей Эстонии скрытые истории жизни ингерманландских финнов.
Сегодня в старой Ингрии, расположенной в окрестностях Санкт-Петербурга, проживает всего около тысячи ингерманландцев, большинство других рассеяны по Финляндии, Эстонии и Швеции. Советскому Союзу почти удалось уничтожить ингерманландцев как нацию, но не навсегда. Из-за своей национальности ингерманландские финны получили в Советском Союзе клеймо „вредных элементов“ и научились скрывать свой язык и корни настолько, что даже детей перестали учить родному языку. Страх перед арестами, депортациями и казнями, а также сокрытие своей идентичности - центральная часть истории ингерманландского народа. Когда наконец появилась возможность рассказать свою историю, страх, затаившийся глубоко внутри, все еще был там.
Агрессивная война России в Украине демонстрирует, что Россия по-прежнему стремится ассимилировать, подчинить и уничтожить малые народы как на своей территории, так и в соседних странах. То, как выставка была запрещена в России, является наглядной иллюстрацией российской политики. Она должна была открыться в музейно-выставочном центр Росфото в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года. За месяц до открытия, когда работы уже были доставлены в петербургский музей, выставку отменили. В музее заявили, что только тогда ознакомились с текстами выставки. Российские СМИ назвали причиной отмены „искажение исторических фактов в материалах выставки“.
„Чувство принадлежности к группе, которую пытались уничтожить, просто ужасно, - сказала 22-летняя Соня Нюганен в интервью для выставки. - Но я здесь. Мы пережили это - просто оставили Сталина с носом“.
Кураторами выставки являются Кристель Аймеэ Лаур и Тоомас Ярвет, авторами видеороликов с эстонскими иммигрантами-ингерманландцами - Ханнеле Валкеэниеми и Антти Хякли, а консультантом по материалам выставки на эстонском языке - Таисто Раудалайнен.
Выставку можно посмотреть в с 11 декабря 2024 по 9 марта 2025 года в Центре документальной фотографии Юхана Кууса по адресу Теллискиви, 60A/5 в Таллинне.