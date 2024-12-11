Отношениям конец! Меган Фокс только что объявила о беременности, но уже рассталась с отцом ребенка Machine Gun Kelly
Почти месяц назад американская актриса Меган Фокс объявила, что у них с рэпером Machine Gun Kelly будет первый совместный ребенок. Но теперь звездная пара неожиданно рассталась.
В середине ноября стало известно, что у Меган Фокс (38) и Machine Gun Kelly (34), которые неоднократно сходились и расходились, скоро появится первый совместный ребенок. Фокс, у которой есть несколько детей от предыдущих отношений, радовалась тому, что снова станет мамой, и совместная жизнь пары казалась беззаботной.
Однако теперь американский портал TMZ пишет, что отношениям пары пришел конец. Утверждается, что их почти пятилетние отношения закончились некоторое время назад во время Дня благодарения, который отмечают в США в конце ноября. Они провели его в романтической обстановке вместе в Вейле, штат Колорадо.
Они расстались менее чем через две недели после того, как стало известно о беременности Фокс. Утверждается, что она нашла в телефоне Machine Gun Kelly кое-что, что ее расстроило. Поэтому во время их совместной поездки Фокс хотела, чтобы Келли поскорее уехал. С тех пор они больше не виделись.
Ожидается, что актриса уже на шестом месяце беременности, а ребенок должен появиться на свет в марте, сообщает Daily Mail.
Сходились и расходились
Фокс и Келли познакомились на съемках фильма „Полночь на злаковом поле“ в 2020 году и начали встречаться в том же году. Через два года пара обручилась. К сожалению, это продлилось недолго, помолвка была расторгнута в феврале 2023 года.
Пара пережила потерю ребенка несколько лет назад. Machine Gun Kelly намекнул на потерю ребенка на церемонии Billboard Music Awards в мае 2022 года, посвятив свое выступление Меган и добавив: „Это для нашего нерожденного ребенка“.
В ноябре 2023 года Фокс описала выкидыш в своей книге „Красивые мальчики ядовиты“. В книге она написала проникновенные строки об ультразвуковом снимке с десяти недель и одного дня: „Может быть, если бы ты не... Может быть, если бы я...“
Фокс рассказала, что никогда раньше не испытывал ничего подобного, и затронула тему потери в интервью в программе Good Morning America. „Это было очень тяжело для нас обоих“, - объяснила она.
В марте Меган Фокс отказалась прояснить текущий статус их отношений. В начале июля анонимный источник сообщил изданию Us Weekly, что Фокс и Келли снова вместе, но актриса пока хочет скрыть свое воссоединение от общественности.
О пополнении в их семействе заговорили еще в июле, когда Меган Фокс появилась в новом клипе Machine Gun Kelly на песню „Lonely Road“. В клипе у Фокс заметен округлившийся живот. В начале клипа Келли целует и держит ее за пузико. Однако на тот момент никто из них не подтвердил беременность.
У Меган Фокс трое сыновей - Ноа (11), Джорни (10) и Бодхи (7) - с бывшим мужем Брайаном Остином Грином (51). Тем временем Machine Gun Kelly воспитывает дочь Кейси (14) с бывшей партнершей Эммой Кэннон.