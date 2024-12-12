Балерина театра „Эстония“ пожаловалась на свою заработную плату: „До зарплаты ещё две недели, а на еду денег уже нет!“

„Становясь артистом балета, конечно, деньги — это не то, о чем ты думаешь в первую очередь. Больше думаешь о тех ролях, которые очень хочется исполнить“, — говорит 36-летняя Леппик-Уппкин, которая за свою карьеру успела стать матерью двух детей. „Даже в голову не приходит, что в какой-то момент это может привести к крайней бедности“, — признается она.

Хотя Леппик-Уппкин уже 20 лет входит в число ведущих балерин Эстонии, ей не удалось обеспечить свое будущее, так как заработная плата работников культуры с высшим образованием недостаточно велика. Поскольку балерины в среднем заканчивают танцевать к 40 годам, Леппик-Уппкин находится на финишной прямой своей карьеры.

„За эти 20 лет, пока я была частью и создателем эстонской высокой культуры, я на самом деле не могла позволить себе обеспечить будущее. Не то чтобы не обеспечить, я даже сэкономить не могу“, — говорит балерина, которая зарабатывает около 1300 евро в месяц.

О накоплениях не может быть и речи, если, по словам Леппик-Уппкин, дохода иногда не хватает даже до следующей зарплаты. „Где-то в середине месяца понимаешь, что, если я уже заплатила за детский сад, все кружки, счета за телефон, коммунальные услуги — и вот до зарплаты ещё две недели, а денег даже на еду уже нет“, — признается она в интервью, вышедшем во вторник.

Поскольку время от времени могут появляться и долги, это мешает творческому процессу, так как балерина не может сосредоточиться на работе, постоянно думая о финансовых проблемах. „Это сильно напрягает“, — добавляет Леппик-Уппкин.

Несмотря на то, что у балерины двое детей, расходы на которых она также должна покрывать, Леппик-Уппкин считает, что ее молодые коллеги находятся в ещё более сложной ситуации. „Очень многие наши молодые артисты балета годами не могут даже начать думать о покупке собственного жилья“, — говорит она.

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