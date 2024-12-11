В 2025 году в Балтии выступят легенды рока Guns N’ Roses

Билеты поступят в продажу 13 декабря в 9:00 в сети Biļešu serviss. Члены клубов FBI и Positivus Festival Concert Club смогут купить билеты раньше других уже 12 декабря, используя код, который будет выслан зарегистрированным пользователям.

В 2025 году Guns N’ Roses совершат тур по Европе и Ближнему Востоку, который продлится все лето. Вместе с группой будут выступать и специальные гости: Public Enemy, Rival Sons, Sex Pistols и Фрэнк Картер в отдельные даты. Рок-группа выступит в Болгарии, Сербии, Турции, Португалии, Испании, Италии, Чехии, Германии, Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Литве, Польше, Венгрии и Австрии.

Guns N’ Roses — одна из самых известных американских рок-групп, образованная в 1985 году. В 2012 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Альбом 1993 года The Spaghetti Incident? стал последним, в котором участвовал оригинальный состав группы, и вскоре Guns N’ Roses объявили о своем распаде.

Гитарист Слэш покинул группу, назвав в качестве причин пренебрежение вокалиста Эксла Роуза к фанатам и юридические манипуляции с другими участниками, подрывающие их роль в группе. Оба лидера Эксл Роуз и Слэш неоднократно заявляли в интервью, что больше никогда не будут играть вместе.

Летом 2015 года Слэш сообщил, что музыканты помирились после почти 20 лет препирательств, а в конце года появились первые новости о воссоединении Guns N’ Roses в оригинальном составе.

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