SOLD OUT! Таллиннская премьера фильма „Лимонов. Баллада“ российского режиссера-эмигранта собрала аншлаг задолго до премьеры

К утру среды билеты на фильм в таллиннском кинотеатре Kino Artis были полностью раскуплены. За несколько дней до премьеры показ стал настоящим хитом, оставив многих зрителей за бортом. Однако растраиваться не стоит, организаторы добавили дополнительные сеансы.

Организаторы совместно с Kino Artis оперативно отреагировали на ажиотаж и добавил еще четыре показа. Теперь все, кто не успел приобрести билеты, смогут насладиться картиной на больших экранах в пятницу днем, в субботу, а также в воскресенье.

Стоимость билетов на картину Кирилла Серебренникова „Лимонов: баллада“ более чем доступная: максимальная цена на вечерний сеанс в субботу – 8,90. Также действуют скидки для детей, студентов и пенсионеров.

Фильм обещает стать важным событием для киноманов, а расписание показов уже доступно на сайте kino.ee. Не упустите возможность увидеть одну из самых обсуждаемых премьер сезона!

„Лимонов: баллада“

Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако эстонский зритель картину пока не видел. Фильм рассказывает о части жизни советского писателя Эдуарда Лимонова, которую тот провел в эмиграции. В 1974 году под давлением КГБ ему пришлось покинуть СССР. В центре внимания — романтические отношения с его возлюбленной в Америке Еленой.

Роль Лимонова исполняет звездный Бен Уишоу, воплотивший на экране образ убийцы-парфюмера из одноименного фильма, помощника Джеймса Бонда под ником Q, гангстера Миллигана из „Фарго“ и десятки других персонажей. К слову, сам Уишоу - открытый гей и долгое время жил в гражданском с австралийским композитором Марком Брэдшоу. В фильме существуют намеки на разнообразие в сексуальном опыте самого Лимонова.

Также в фильме заняты Мария Машкова, бывший КВНщик Андрей Бурковский и исполнитель, кажется, всех эпизодических ролей Голливуда (от „Гладиатора“ до „Стражей Галактики“) Томас Арана.