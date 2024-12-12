„Две девушки по цене одной, только этой ночью“: молодой человек получил в Старом городе неожиданное предложение

„На одной из девиц была привлекательная мини-юбка, а на другой – сексуальные леггинсы. Вы бы и не подумали, что эти эстонки, женщины самой древней профессия в мире“, – поражается молодой человек.

„Девушки сказали, что у них для меня есть специальное предложение ко Дню черной пятницы – две девушки по цене одной, только этой ночью. И тогда я понял, что бедные девочки вынуждены заниматься коммерческим сексом“.

У студентов тяжелые времена

Когда Эрик спросил, действительно ли они занимаются проституцией, ответ был отрицательным. По их словам, они бедствующие студенты, испытывающие финансовые трудности. Цены настолько высокие, что денег даже на еду не хватает. „Ну да, студенческая жизнь нелегкая. Но если секс нравится, то это ведь идеальная работа. К тому же можно самим выбирать клиента на улице. Например, с пьяным финном спать не придется насильно“.

Девушки оголили свои бедра

После долгих переговоров окончательная цена составила 60 евро. „Ну, за такие деньги можно довольно весело провести всю ночь“, – сказал он. Но Эрику палец в рот не клади, и он заявил девушкам, что перед сделкой товар нужно осмотреть. „Сначала девушки не поняли. Тогда я сказал: покажите ваши бедра! И вот тут все сразу стало ясно. Девушка подняла юбку, а я начал смеяться. Сказал, что сделки не будет“, – усмехается Эрик. Девушки же были разочарованы и продолжили искать клиентов.

Красивые тела

„На самом деле их бедра были в полном порядке. Но дело в том, что я не могу изменять своей девушке. Если эти студентки прочтут статью, пусть знают, что у них действительно красивые тела,“ – извиняется Эрик перед бедными девушками.

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