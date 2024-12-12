Блогерка Маллукас, купившая дом за полмиллиона евро, жалуется на дорогостоящий ремонт: „Иногда доводит до слез“

Маллукас приобрела шестикомнатный дом в Вескимылдре, недалеко от Таллинна, в сентябре.

„О заселении говорить еще рано,“ – уверяет она. Поскольку идет активная стройка, нынешний вид дома уже потерял свой первоначальный облик. „От здания остались руины, но нужно доверять процессу. В итоге все будет красиво“, – с надеждой отмечает Маллукас.

Дом, построенный в 1997 году, имеет общую площадь 232,7 квадратных метра. На первом этаже расположены просторная гостиная и большая кухня, хозяйственная комната, кладовая, просторный холл и туалет. На втором этаже находятся спальни, еще одна гостиная, лестничный холл, туалет и большая терраса.

Ремонт своими силами

Марианн и Томас активно участвовали в ремонтных работах последние несколько месяцев, чтобы всё было сделано в соответствии с их предпочтениями. Недавно они попробовали самостоятельно заказать окна.

„Тут я скажу, что окна самостоятельно не заказывают, потому что, измеряя, можно ошибиться. В конце концов приехал профессионал, который всё измерил и нарисовал, как это должно выглядеть. Даже не представляю, насколько красиво всё будет!“ – делится Марианн.

Цены выросли

Ремонт стал довольно стрессовым процессом, так как материалы оказались дороже, чем ожидалось.

„Информация от строителей иногда доводит до слез“, – признается Маллукас и добавляет, что всё, что раньше казалось крупной затратой, на фоне новых предложений уже не кажется таким уж большим.

„Мы узнали, что всю электросистему нужно заменить, так как большинство проводов подключены неправильно. Не хотелось бы после капитального ремонта оказаться в ситуации, когда выяснится, что вся проводка выполнена неверно“, – отмечает Марианн.

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