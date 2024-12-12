„Это чувство глупости - оно ужасно!“ Сильвия Ильвес жалуется, что делающие ремонт в ее новом доме строители пытаются ее обмануть

Недавно Ильвес посетил знакомый, который дал свою оценку работе, проделанной в новом здании. „Это мой близкий друг, который владеет качественной строительной компанией в Финляндии, и чья компания мне точно не по карману. Дорогая рабочая сила, но, конечно, он поможет привести все в порядок. Увидев, что было сделано в доме, он схватился за голову и сказал, что это сделана плохая работа“, - рассказывает Сильвия.