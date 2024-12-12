12.12.2024, 17:00
„Это чувство глупости - оно ужасно!“ Сильвия Ильвес жалуется, что делающие ремонт в ее новом доме строители пытаются ее обмануть(3)
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Месяц назад виолончелистке Сильвии Ильвес удалось купить свой собственный дом с помощью кредита. Но теперь, когда начался ремонт дома, она очень недовольна, потому что чувствует, что строители пытаются ее обмануть, пишет TV3.
Недавно Ильвес посетил знакомый, который дал свою оценку работе, проделанной в новом здании. „Это мой близкий друг, который владеет качественной строительной компанией в Финляндии, и чья компания мне точно не по карману. Дорогая рабочая сила, но, конечно, он поможет привести все в порядок. Увидев, что было сделано в доме, он схватился за голову и сказал, что это сделана плохая работа“, - рассказывает Сильвия.
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