В Пыхья-Таллинне отметят Адвент бесплатным семейным вечером
В Пыхья-Таллинне, на площади Вана-Каламая, 15 декабря состоится бесплатное рождественское мероприятие, посвященное третьему Адвенту.
„Приглашаем отметить третий Адвент на площади Вана-Каламая, где в воскресенье, 15 декабря, с 16:00 до 18:00 пройдут бесплатные детские представления, научное шоу и встреча с Дедом Морозом. Также можно будет поджарить маршмеллоу на костре. Рождественское настроение создаст живая музыка: выступит Анне Калинен“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Площадь Вана-Каламая находится перед зданием Коцебу гимназии Густава Адольфа (Вана-Каламая, 9).
Районная управа также организует бесплатный рождественский концерт. Во вторник, 17 декабря, в 18:00 во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13) выступят Биргит Саррап и Михкель Маттисен.
Дополнительная информация о мероприятиях на Facebook:
Мероприятие к третьему Адвенту, 15.12: https://fb.me/e/4isLhf8fo
Пыхья-Таллиннский рождественский концерт, 17.12: https://fb.me/e/2M5qA2pG2