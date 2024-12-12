В Пыхья-Таллинне отметят Адвент бесплатным семейным вечером

„Приглашаем отметить третий Адвент на площади Вана-Каламая, где в воскресенье, 15 декабря, с 16:00 до 18:00 пройдут бесплатные детские представления, научное шоу и встреча с Дедом Морозом. Также можно будет поджарить маршмеллоу на костре. Рождественское настроение создаст живая музыка: выступит Анне Калинен“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.