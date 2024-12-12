ФОТО | „Навсегда начинается сейчас“. Бывшая Джастина Бибера уже не свободна: актриса и певица Селена Гомез обручилась

Слухи о том, что Селена Гомес и Бенни Бланко помолвлены, появились в социальных сетях еще осенью этого года. Теперь эти слухи подтвердились, когда Селена Гомес, поп-звезда из Лос-Анджелеса, которая в последнее время больше занята актерской деятельностью, решила опубликовать фотографии помолвки в Instagram.

„Навсегда начинается сейчас...“ написала она под красивыми фотографиями. На снимках можно увидеть огромное сверкающее обручальное кольцо Гомес.

Селена Гомес и Бенни Бланко много лет были друзьями, прежде чем завязались их отношения. Гомес подтвердила свои отношения с Бланко в декабре прошлого года, а новость о помолвке появилась всего через год после того, как их отношения стали достоянием общественности.

В молодости Гомес привлекала к себе много внимания тем, что была девушкой Джастина Бибера. Их отношения, длившиеся почти десять лет, закончились в 2018 году, когда Бибер спустя несколько месяцев после очередного разрыва решил жениться на модели Хейли Болдуин, которая теперь носит фамилию Бибер. Хейли и Джастин женаты уже более пяти лет, у пары есть ребенок.

Путь к успеху начался в юном возрасте

Селена Гомес стала известной еще в раннем детстве, начав свою карьеру на телеканале Disney, снявшись в молодежном сериале „Волшебники из Вэйверли Плэйс“. После этого Гомес начала карьеру музыканта, которая также оказалась весьма успешной. Ее последним хитом стала песня „Calm Down“, выпущенная в 2022 году совместно с группой Rema. На сегодняшний день музыку Гомес на Spotify слушают 39 миллионов человек в месяц.

Однако в последние годы Гомес вновь стала уделять больше внимания актерской деятельности. Например, она снялась в сериале „Убийства в одном здании“ и в фильме „Эмилия Перес“.

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