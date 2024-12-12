ФОТО | Добро пожаловать в мир волшебства! В замке Кейла-Йоа можно насладиться красотой рождественской выставки

Замок Кейла-Йоа в этом году участвует в проекте „Рождество в исторических домах Европы“, который осуществляет Европейская Ассоциация Исторических Домов, включающая 5000 частных замков и усадеб в Европе.

„Мы хотим удивить, вдохновить и поговорить со всеми, кто посетит замок Кейла-Йоа“ - добавила Татьяна Тридворнова

Всемирно известный флорист подготовилa особенный сюрприз всем посетителям замка. Она создала рождественское сказочное платье, которое выполнено как арт-объект и с которым посетители могут сфотографироваться. Это не просто платье, а волшебное произведение искусства, при его создании использовано 1300 красивых ёлочных шаров.

Замок, полный ярких елок и рождественских композиций, создает особую атмосферу. Рождественским убранством замка Кейла-Йоа можно насладиться с 12 декабря по 12 января.

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