ВИДЕО | Вышел в эфир в маске! В уходе за лицом что-то пошло не так и кардинально изменило внешность популярного эстонского ведущего

Голос Кивисаара, должно быть, показался многим чужим, когда в шесть часов началась утренняя программа, но дело было не в технических неполадках, как можно было бы подумать - лицо мужчины закрывала маска, которая пирглушала его речь. Причина, по которой он выбрал маску, заключается в том, что его волосы на лице были не такими, как их привыкли видеть.

„Это процедура, которая знакома многим людям, и я, вероятно, не первый, у кого с что-то пошло не так. Это несчастный случай на рабочем месте! Берешь бритву, чтобы немного подровнять, прикладываешь к бороде и понимаете, что, черт возьми, она находится в другом положении!“

Судя по словам его коллег-ведущих, это было не такое уж и страшное зрелище, но соведущая Марис Ярва вдоволь посмеялась.

В итоге Кивисаар остался без привычной бороды, а только с уасми.

Однако позже он пошел на еще более радикальные меры - и сбрил вдобавок к бороде еще и усы!

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