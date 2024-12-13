„Прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда“: Оскар Кучера публично оскорбил Лайму Вайкуле

Российский актер и активный пропагандист Оскар Кучера, который ранее отказался порвать американский паспорт сына и выдал „гениальную отмазку“, резко высказался об известной латвийской артистке Лайме Вайкуле. Сторонник политики Кремля публично унизил исполнительницу, которая выступает против войны, и обозвал ее „прогнившим лаймом“.

На днях Вайкуле объявила, что ее концертный тур по Германии отменен. На это отреагировал и Кучера. Как сообщают СМИ, гневное высказывание в сторону певицы Кучера оставил на своей странице в Instagram.

Он убежден, что знаменитость и ее творчество якобы никому не нужны в Европе. Более того, Кучера не обошелся только таким унижением, он решил обозвать публично Лайму. В частности, он назвал звезду „прогнившим лаймом“.

„Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм не нужен. Это она в своих фантазиях мировая звезда, а по сути... ну вы поняли!“ – выдал очередную порцию бреда Кучера.

Оскар известен своими высказываниями в стиле кремлевской пропаганды. После начала полномасштабного вторжения он публично заявил, что поддерживает нападение. Кроме того, Кучера активно высказывается о российских артистах, которые выехали из РФ или поддержали Украину в войне.

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