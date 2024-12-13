Стипендия фонда Густава Эрнесакса отправляется в весеннюю столицу
Сегодня, в 116-ю годовщину со дня рождения Густава Эрнесакса, Совет подфонда Густава Эрнесакса Эстонского Фонда Национальной Культуры объявил, что стипендию за вклад в развитие хоровой музыки имени великого хорового дирижера в этом году получит Тийу Шютс, музыкальный педагог с большим опытом и активный популяризатор хоровой музыки из Ярвамаа. Учебную стипендию фонда получит молодой дирижер Мартин Эйнманн. Торжественное вручение стипендий состоится в феврале на ежегодной гала-церемонии Союза хоров Эстонии.
По словам председателя Совета фонда Густава Эрнесакса Арне Салувеэри, Совет решил, по предложению Союза хоров Эстонии, отметить стипендией за вклад в развитие хоровой музыки Тийу Шютс, которая в течение десятилетий работала хоровым дирижером, учителем музыки, была активным популяризатором хорового искусства и главным руководителем праздников песни в Ярвамаа. Салувеэр подчеркнул ее выдающуюся роль в развитии хорового движения в весенней столице — Тюри, где она руководит хором мальчиков, девичьим и женским камерным хором, а также детским хором Тюриской основной школы. Тийу активно выступает с концертами и участвует в фестивалях как в Эстонии, так и за рубежом. „Она вывела свои хоры на выдающийся уровень, и их можно с гордостью считать представительскими коллективами Ярвамаа“, отметил Салувеэр.
По его словам, важно замечать музыкантов, находящихся на разных этапах своего творческого пути. „В этом году награды получают один дирижер с огромным опытом и один молодой дирижер, который только начинает свою карьеру. Очень важно поддерживать тех, кто ведет нас к нашему празднику песни и танца. Эти люди создают в обществе единство, а также сохраняют и развивают наш культурный ландшафт. Без таких людей наша современная хаотичная реальность может привести к потере осознания того, что является нашей опорой“, сказал он, добавив, что в условиях современной развлекательной культуры их труд — настоящий подвиг, который, к сожалению, редко получает должное внимание и признание.
Тийу Шютс участвовала в молодежном празднике 2023 года с тремя своими хорами и готовится к общему празднику песни 2025 года с четырьмя хорами. Благодаря ее инициативе и сотрудничеству в Тюри уже много лет проходят фестивали детских и подготовительных хоров, организуемые Союзом хоров Эстонии. Она также организует конкурсы для мальчиков-певцов в Ярвамаа, а ее воспитанники успешно выступают на региональных и национальных конкурсах. Тийу Шютс была признана матерью года в Ярвамаа в 2014 году, получила премию за жизненные достижения в области культуры Ярвамаа в 2022 году, а также стипендию фонда Густава Эрнесакса за развитие хоровой музыки в 1996 году.
Учебная стипендия фонда Густава Эрнесакса присуждена, по предложению Эстонской академии музыки и театра, студенту второго курса магистратуры Эстонской академии музыки и театра Мартину Эйнманну. Он окончил Ныммескую музыкальную школу, бакалавриат академии по музыкальной педагогике и продолжает обучение в магистратуре по дирижированию хором в классе профессора Хирво Сурва. Мартин работает с хором мальчиков Национальной оперы Эстония и Вирумааским хором мальчиков, а также является главным дирижером камерного хора Калев. Он также поет в составе Камерного хора Эстонской филармонии и Tumult Ensemble.
Торжественное вручение стипендий состоится 9 февраля в концертном зале Эстония на гала-церемонии Союза хоров Эстонии.
Фонд Густава Эрнесакса был основан в 1993 году Целевым учреждением Эстонского праздника песни и танца, Союзом хоров Эстонии, Союзом мужского пения Эстонии, Национальным мужским хором Эстонии и Эстонской академией музыки и театра. Цель фонда — поддержка и развитие хоровой музыки. Ежегодно фонд присуждает стипендию за вклад в развитие хоровой музыки имени Густава Эрнесакса, а также учебную стипендию. Основные стипендии выдаются в годы общих и молодежных праздников песни. Финансирование предоставляют Целевое учреждение Эстонского праздника песни и танца и Эстонский фонд национальной культуры. Совет фонда также призывает все хоры и хористов поддерживать деятельность фонда пожертвованиями, чтобы совместными усилиями способствовать развитию хоровой культуры.