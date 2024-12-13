Стипендия фонда Густава Эрнесакса отправляется в весеннюю столицу

По словам председателя Совета фонда Густава Эрнесакса Арне Салувеэри, Совет решил, по предложению Союза хоров Эстонии, отметить стипендией за вклад в развитие хоровой музыки Тийу Шютс, которая в течение десятилетий работала хоровым дирижером, учителем музыки, была активным популяризатором хорового искусства и главным руководителем праздников песни в Ярвамаа. Салувеэр подчеркнул ее выдающуюся роль в развитии хорового движения в весенней столице — Тюри, где она руководит хором мальчиков, девичьим и женским камерным хором, а также детским хором Тюриской основной школы. Тийу активно выступает с концертами и участвует в фестивалях как в Эстонии, так и за рубежом. „Она вывела свои хоры на выдающийся уровень, и их можно с гордостью считать представительскими коллективами Ярвамаа“, отметил Салувеэр.

По его словам, важно замечать музыкантов, находящихся на разных этапах своего творческого пути. „В этом году награды получают один дирижер с огромным опытом и один молодой дирижер, который только начинает свою карьеру. Очень важно поддерживать тех, кто ведет нас к нашему празднику песни и танца. Эти люди создают в обществе единство, а также сохраняют и развивают наш культурный ландшафт. Без таких людей наша современная хаотичная реальность может привести к потере осознания того, что является нашей опорой“, сказал он, добавив, что в условиях современной развлекательной культуры их труд — настоящий подвиг, который, к сожалению, редко получает должное внимание и признание.