Еще одна звезда даст концерт на Певческом поле! Рэпер 50 Cent выступит в Эстонии следующим летом(2)
В пятницу, 8 августа, 50 Cent, одна из крупнейших звезд хип-хопа в мире, даст большой концерт на Певческом поле в Талллине, на котором прозвучат суперхиты „In Da Club“, „Candy Shop“, „21 Questions“ и многие другие.
В настоящее время 50 Cent как никогда популярен, выступая по всему миру в течение последних двух лет и распродавая стадионы в кратчайшие сроки. В прошлом году 50 Cent отыграл три концерта в Латвии и Литве, на которых присутствовало в общей сложности около 35 000 человек, но таллиннский концерт в следующем году будет единственным в регионе. Поэтому ожидается, что концерт посетят десятки тысяч поклонников, в том числе и из-за пределов Эстонии. Билеты поступят в продажу для широкой публики 19 декабря в 10:00 одновременно в Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии и Литве.
50 Cent, он же Кертис Джексон, за свою карьеру продал более 30 миллионов альбомов и получил множество наград, включая Грэмми, Эмми, Billboard Music Awards и World Music Awards. Его творчество не только коммерчески успешно, но и оставило глубокий след в хип-хоп культуре и музыкальном мире.
Его второй альбом „The Massacre“ (2005), в котором прозвучал хит „Candy Shop“, закрепил его позиции на верхушке мира хип-хоп. Он также известен своими впечатляющими сценическими выступлениями. Недавно он выступил на историческом шоу Super Bowl, где воссоединился с другими легендами хип-хопа, такими как Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар и Эминем.
Но таланты 50 Cent не ограничиваются музыкой. Он успешный продюсер и актер, чей созданный и спродюсированный телесериал „Власть“ завоевал признание критиков и зрителей, вдохновив на создание нескольких сиквелов. Его продюсерская компания G-Unit Film & Television выпускает хитовые сериалы и документальные фильмы, получившие международное признание.
Концерт в Таллинне обещает стать одним из крупнейших музыкальных событий лета, предлагая зрителям возможность насладиться творчеством мировой хип-хоп элиты. Это необыкновенная возможность услышать вживую всемирно известный хиты.
Билеты на концерт поступят в широкую продажу на Piletilevi и Piletitasku 19 декабря в 10:00. Члены концертного клуба Baltic Live Agency могут приобрести билеты уже с 16 декабря бесплатно, зарегистрировав свой адрес электронной почты на сайте www.balticlive.ee.