Еще одна звезда даст концерт на Певческом поле! Рэпер 50 Cent выступит в Эстонии следующим летом

В настоящее время 50 Cent как никогда популярен, выступая по всему миру в течение последних двух лет и распродавая стадионы в кратчайшие сроки. В прошлом году 50 Cent отыграл три концерта в Латвии и Литве, на которых присутствовало в общей сложности около 35 000 человек, но таллиннский концерт в следующем году будет единственным в регионе. Поэтому ожидается, что концерт посетят десятки тысяч поклонников, в том числе и из-за пределов Эстонии. Билеты поступят в продажу для широкой публики 19 декабря в 10:00 одновременно в Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии и Литве.

50 Cent, он же Кертис Джексон, за свою карьеру продал более 30 миллионов альбомов и получил множество наград, включая Грэмми, Эмми, Billboard Music Awards и World Music Awards. Его творчество не только коммерчески успешно, но и оставило глубокий след в хип-хоп культуре и музыкальном мире.

Его второй альбом „The Massacre“ (2005), в котором прозвучал хит „Candy Shop“, закрепил его позиции на верхушке мира хип-хоп. Он также известен своими впечатляющими сценическими выступлениями. Недавно он выступил на историческом шоу Super Bowl, где воссоединился с другими легендами хип-хопа, такими как Доктор Дре, Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар и Эминем.

Но таланты 50 Cent не ограничиваются музыкой. Он успешный продюсер и актер, чей созданный и спродюсированный телесериал „Власть“ завоевал признание критиков и зрителей, вдохновив на создание нескольких сиквелов. Его продюсерская компания G-Unit Film & Television выпускает хитовые сериалы и документальные фильмы, получившие международное признание.

Концерт в Таллинне обещает стать одним из крупнейших музыкальных событий лета, предлагая зрителям возможность насладиться творчеством мировой хип-хоп элиты. Это необыкновенная возможность услышать вживую всемирно известный хиты.

Билеты на концерт поступят в широкую продажу на Piletilevi и Piletitasku 19 декабря в 10:00. Члены концертного клуба Baltic Live Agency могут приобрести билеты уже с 16 декабря бесплатно, зарегистрировав свой адрес электронной почты на сайте www.balticlive.ee.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить