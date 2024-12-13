Финские СМИ: именно по этой причине 50 Cent, Джастин Тимберлейк и другие звезды выступают в Таллинне, а не в Хельсинки

В статье говорится, что помимо 50 Cent, Джастин Тимберлейк и Imagine Dragons также приедут в Таллинн следующим летом. Не упоминается, что Кайли Миноуг, Мартин Гаррикс и другие также планируют посетить Эстонию в 2025 году.

У 50 Cent в некотором роде особая связь с финнами, ведь один из самых известных рэперов мира не только выступил в 2022 году в Хельсинки, но даже поездил с гастролями по Финляндии. В 2022 году он выступал в Сейняйоки, Оулу, Турку и Куопио.

В статье Ilta-Sanomate говорится, что в пресс-релизе о концерте 50 Cent было объяснение, почему его команда выбрала Таллинн.

„С каждым годом Эстония, кажется, собирает все больше мировых звезд, которые пропускают Финляндию во время гастролей. В Финляндии организация крупных мероприятий становится все более дорогостоящей из-за роста стоимости расходов на продажу билетов и повышения цен на аренду концертных площадок. В то же время более приемлемый уровень цен в Таллинне позволяет организовывать такие масштабные концерты“, - вычитали финны из пресс-релиза, разосланного организаторами концерта 50 Cent.

Как сообщалось ранее, таллиннский концерт 50 Cent в следующем году будет единственным в регионе. Поэтому ожидается, что концерт посетят десятки тысяч поклонников, в том числе и из-за пределов Эстонии. Билеты поступят в продажу для широкой публики 19 декабря в 10:00 одновременно в Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии и Литве.

Привлечь звезд в Эстонию не всегда просто

В сентябре глава Live Nation Estonia Ева Палм стала гостьей утренней передачи на радио Retro FM. Она и ее команда отвечают за то, чтобы мегазвезды Джастин Тимберлейк и Imagine Dragons приехали на Таллиннское певческое поле следующим летом. Несмотря на то, что билеты на Imagine Dragons пользуются большой популярностью, привлечь их в Эстонию было непросто.

„Некоторые вещи даются легче. Можно сказать, что Джастин Тимберлейк был одним из самых простых. Но Imagine Dragons были во много раз сложнее в своем процессе. Хотели все отменить. Пришлось бороться за это. Все чуть не вышло из-под контроля, но мы справились“, - говорит руководитель Live Nation.

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