ГАЛЕРЕЯ | Таллинн готов к сказке: уже завтра – три показа мюзикла „Белоснежка и семь гномов“(1)
В эту субботу, 14 декабря 2024 года, в 12:00 двери Vene Kultuurikeskus в Таллинне распахнутся для волшебства. Специально для вас и ваших детей будет представлен зимний мюзикл „Белоснежка и семь гномов“ – восхитительная рождественская постановка, которая подарит вам настоящую сказку.
Это не просто мюзикл – это праздник красоты, добра и чудес! Знаменитая история о Белоснежке оживает в ярких красках, обретая новые смыслы, чтобы покорить сердца зрителей всех возрастов.
Что ждет публику?
Очаровательная Белоснежка, чья искренность и красота тронут душу каждого.
Великолепные костюмы и декорации, сияющие волшебными огнями.
Потрясающие спецэффекты, которые погружают в фантастический мир сказки.
Вдохновляющая музыка, которая наполнит зал атмосферой праздника.
Кульминацией станет настоящее рождественское чудо: поцелуй принца оживит Белоснежку, доказывая, что любовь и добро сильнее злобы и зависти.
А также сладкие подарки детям, хоровод вокруг елки с Дедом Морозом
Не упустите шанс подарить своей семье невероятное путешествие в мир, где мечты сбываются!
Дата и время: Суббота, 14 декабря 2024 года, 12:00, 15:00, 18:00
Место: Vene Kultuurikeskus, Таллинн