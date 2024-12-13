Культура
13.12.2024, 16:30

ГАЛЕРЕЯ | Таллинн готов к сказке: уже завтра – три показа мюзикла „Белоснежка и семь гномов“

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"Белоснежка и семь гномов"
"Белоснежка и семь гномов"
ФОТО: Erakogu

В эту субботу, 14 декабря 2024 года, в 12:00 двери Vene Kultuurikeskus в Таллинне распахнутся для волшебства. Специально для вас и ваших детей будет представлен зимний мюзикл „Белоснежка и семь гномов“ – восхитительная рождественская постановка, которая подарит вам настоящую сказку.

Это не просто мюзикл – это праздник красоты, добра и чудес! Знаменитая история о Белоснежке оживает в ярких красках, обретая новые смыслы, чтобы покорить сердца зрителей всех возрастов.

Что ждет публику?

  • Очаровательная Белоснежка, чья искренность и красота тронут душу каждого.

  • Великолепные костюмы и декорации, сияющие волшебными огнями.

  • Потрясающие спецэффекты, которые погружают в фантастический мир сказки.

  • Вдохновляющая музыка, которая наполнит зал атмосферой праздника.

Кульминацией станет настоящее рождественское чудо: поцелуй принца оживит Белоснежку, доказывая, что любовь и добро сильнее злобы и зависти.

А также сладкие подарки детям, хоровод вокруг елки с Дедом Морозом

Не упустите шанс подарить своей семье невероятное путешествие в мир, где мечты сбываются!

Дата и время: Суббота, 14 декабря 2024 года, 12:00, 15:00, 18:00

Место: Vene Kultuurikeskus, Таллинн

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