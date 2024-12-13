ГАЛЕРЕЯ | Таллинн готов к сказке: уже завтра – три показа мюзикла „Белоснежка и семь гномов“

В эту субботу, 14 декабря 2024 года, в 12:00 двери Vene Kultuurikeskus в Таллинне распахнутся для волшебства. Специально для вас и ваших детей будет представлен зимний мюзикл „Белоснежка и семь гномов“ – восхитительная рождественская постановка, которая подарит вам настоящую сказку.