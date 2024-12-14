Сегодня в Ülemiste Keskus дети из детских домов будут продавать изделия ручной работы(6)
Сегодня, 14 декабря, в торговом центре Ülemiste состоится Благотворительная рождественская ярмарка „Двойной подарок“ уже второй десяток лет подряд пройдет традиционная благотворительная рождественская ярмарка „Двойной подарок“ („Topeltkink“), где дети из детских домов со всей Эстонии будут продавать сделанные ими сами вещи. Откроет рождественскую ярмарку премьер-министр Кристен Михал, а фехтовальщики Катрина Лехис и Николай Новоселов проведут показательный поединок.
В субботу, начиная с 12:00, гости смогут приобрести изделия, которые более 100 детей из 25 детских домов Эстонии мастерили на протяжении года. Совершая покупки на ярмарке, каждый посетитель делает тот самый двойной подарок – приобретает рождественский сюрприз для близких и радует детей из детских домов, которые таким образом зарабатывают себе на карманные расходы.
Впервые рождественская ярмарка с давними традициями была организована в 2005 году, когда центр работал еще всего полтора года. По словам руководителя центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, „Двойной подарок“ – это событие, от которого душа всегда наполняется радостью: „За самым искренним подарком всегда стоит история, которая несет в себе что-то большее, чем просто материальную ценность. Поэтому ярмарка „Двойной подарок“ за эти годы и стала очень популярной среди покупателей“. Он добавил, что дети радуются общей атмосфере ярмарки, знакомству с новыми людьми и возможности попробовать свои силы в продажах: „Уверен, что помимо карманных денег, дети увезут с ярмарки больше смелости, целеустремленности и проникнутся духом предпринимательства“.
В игровых зонах центра Ülemiste для детей будет организовано питание и развлечения. Программа ярмарки обещает быть насыщенной: вступительное слово произнесет премьер-министр Кристен Михал, показательный поединок проведут фехтовальщики Катрина Лехис и Николай Новоселов, концерт даст Мерилин Мялк, а ведущей дня выступит Пилле Минев.
Благотворительная рождественская ярмарка „Двойной подарок“ состоится в атриуме центра Ülemiste в субботу, 14 декабря, с 12:00 до 17:00. Открытие ярмарки в 12:00. На ярмарку прибудут 125 детей из 25 детских домов и 65 сопровождающих.