Сегодня в Ülemiste Keskus дети из детских домов будут продавать изделия ручной работы

В субботу, начиная с 12:00, гости смогут приобрести изделия, которые более 100 детей из 25 детских домов Эстонии мастерили на протяжении года. Совершая покупки на ярмарке, каждый посетитель делает тот самый двойной подарок – приобретает рождественский сюрприз для близких и радует детей из детских домов, которые таким образом зарабатывают себе на карманные расходы.

Впервые рождественская ярмарка с давними традициями была организована в 2005 году, когда центр работал еще всего полтора года. По словам руководителя центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, „Двойной подарок“ – это событие, от которого душа всегда наполняется радостью: „За самым искренним подарком всегда стоит история, которая несет в себе что-то большее, чем просто материальную ценность. Поэтому ярмарка „Двойной подарок“ за эти годы и стала очень популярной среди покупателей“. Он добавил, что дети радуются общей атмосфере ярмарки, знакомству с новыми людьми и возможности попробовать свои силы в продажах: „Уверен, что помимо карманных денег, дети увезут с ярмарки больше смелости, целеустремленности и проникнутся духом предпринимательства“.