Найдены неизданные песни Майкла Джексона, но мы их не услышим

Среди обнаруженных композиций значатся такие треки, как „Don’t Believe It“, „Seven Digits“, „Son of Thriller“, „All The Truth You Need“, „Man In Black“, „Can’t Come Back“ и „Truth on Youth“. В последней песне Джексон исполняет рэп в дуэте с LL Cool J, который ранее подтверждал их совместную работу.