Найдены неизданные песни Майкла Джексона, но мы их не услышим

Находку сделал бывший сотрудник дорожной службы Калифорнии Грегг Масгроув. Склад, где лежали записи, принадлежал в прошлом музыкальному продюсеру и исполнителю Брайану Лорену.

На кассетах записано 15 треков, из которых 12 полностью завершены. Предполагается, что Джексон работал над этими композициями в период с 1989 по 1991 годы, перед выпуском своего альбома „Dangerous“. Помимо самих песен, на кассетах есть записи разговоров Джексона и Лорена, где они обсуждают свои студийные проекты и работу над музыкой.

Среди обнаруженных композиций значатся такие треки, как „Don’t Believe It“, „Seven Digits“, „Son of Thriller“, „All The Truth You Need“, „Man In Black“, „Can’t Come Back“ и „Truth on Youth“. В последней песне Джексон исполняет рэп в дуэте с LL Cool J, который ранее подтверждал их совместную работу.

Масгроув связался с наследниками Майкла Джексона, чтобы предложить им приобретение этих записей. Однако после изучения находки они отказались от покупки без объяснения причин. В официальном письме, переданном Масгроуву, семья Джексона указала, что не претендует на владение кассетами. Тем не менее, они уточнили, что никто не сможет получить авторские права на эти композиции, что делает их официальное издание маловероятным, отмечает The Hollywood Reporter.

В ответ на отказ наследников Масгроув заявил о намерении продать записи коллекционерам через крупные аукционные дома, с которыми он уже планирует связаться.

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