Эстонский тревел-блогер поехал в Афганистан и расплакался при виде местного торговца(2)
Эстонский Youtube-блогер Мартти Педаник, почти два года назад переехавший в США, взял на себя смелую задачу — вместе с другими блогерами объездить все страны мира. Они составили план путешествия — в нем страны идут по алфавитному порядку. Первым пунктом назначения стал Афганистан, пишет Kroonika.
Педаник, который во время путешествия работает операторов, прилетел в Кабул вместе с популярными Youtube-блогерами Элтоном Касти, Джинджером Дюраном и Джерри Чу. Согласно плану, в каждой стране, куда они направляются, нужно провести по 100 часов и за это время постараться получить максимум удовольствия от пункта назначения. Ролики, снятые эстонцем, выкладываются на YouTube-канале TFIL, у которого сейчас уже более четырех миллионов подписчиков.
На первом видео о поездке в Афганистан, опубликованном в четверг, туристическая группа проходит вечером мимо местного мужчины, продающего огурцы. Педаник остановился, долго смотрел и вдруг расплакался.
Если для американцев, путешествовавших с Мартти, соленые огурцы — очень странный продукт, то эстонский блогер сразу же вспомнил детство. „У меня возникло ощущение, будто я снова оказался у моей бабушки. Я даже немного разволновался“, — признается Мартти.
„Это вернуло меня в детство. Я не думал, что какой-то огурец сделает со мной что-то подобное“, — сквозь слезы сказал ютубер. В своем посте в Instagram Мартти признался, что это был не последний раз, когда он плакал в Афганистане.
Приключения из Афганистана можно посмотреть здесь: