Эстонский тревел-блогер поехал в Афганистан и расплакался при виде местного торговца

Педаник, который во время путешествия работает операторов, прилетел в Кабул вместе с популярными Youtube-блогерами Элтоном Касти, Джинджером Дюраном и Джерри Чу. Согласно плану, в каждой стране, куда они направляются, нужно провести по 100 часов и за это время постараться получить максимум удовольствия от пункта назначения. Ролики, снятые эстонцем, выкладываются на YouTube-канале TFIL, у которого сейчас уже более четырех миллионов подписчиков.

На первом видео о поездке в Афганистан, опубликованном в четверг, туристическая группа проходит вечером мимо местного мужчины, продающего огурцы. Педаник остановился, долго смотрел и вдруг расплакался.

Если для американцев, путешествовавших с Мартти, соленые огурцы — очень странный продукт, то эстонский блогер сразу же вспомнил детство. „У меня возникло ощущение, будто я снова оказался у моей бабушки. Я даже немного разволновался“, — признается Мартти.

„Это вернуло меня в детство. Я не думал, что какой-то огурец сделает со мной что-то подобное“, — сквозь слезы сказал ютубер. В своем посте в Instagram Мартти признался, что это был не последний раз, когда он плакал в Афганистане.

Приключения из Афганистана можно посмотреть здесь:

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