ФОТО | „Это неэтично“: Мадонна поделилась провокационными кадрами рядом с „Папой Римским“

Американская певица итальянского происхождения Мадонна Луиза Чикконе вновь вызвала споры, опубликовав изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых она изображена рядом с „Папой Франциском“. Эта публикация получила особый резонанс на фоне ее многолетнего конфликта с католической церковью, длящегося уже более 30 лет, сообщает Mail Online.

На сгенерированных снимках 66-летняя поп-звезда предстает в корсете, подчеркивающем грудь, и стоит достаточно близко к понтифику, который будто бы приобнимает ее.

Поклонники творчества Мадонны были озадачены публикацией и начали обсуждать, что могло ее побудить к такому шагу.

„Зачем ей это делать?“, — написал один из фанатов, добавив к комментарию плачущий смайлик.

„Это неэтично и совсем нехорошо“, — согласились другие.

Некоторые критиковали певицу за желание „показаться дерзкой“, а кто-то высказал мнение, что таким образом она пытается „сохранить актуальность“.

Один из пользователей отреагировал с юмором, отметив, что Мадонна „наконец-то нашла парня своего возраста“, намекая на то, что Папе Франциску 17 декабря исполнится 88 лет.

В мае 2022 года Мадонна уже обращалась к Папе Франциску в своем твите, предложив обсудить „важные вопросы“, в том числе касающиеся ее „богохульного“ поведения.

„Привет, понтифик Франциск — я хорошая католичка. Я клянусь! То есть я не клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли будет встретиться как-нибудь, чтобы обсудить некоторые важные вопросы? Меня отлучали от церкви три раза. Это кажется несправедливым. С уважением, Мадонна“, — написала певица тогда.

По данным издания, еще в конце XX века певица неоднократно подвергалась критике со стороны Ватикана и нескольких Пап Римских.

Например, в 1989 году ее клип Like a Prayer стал причиной широкой полемики из-за горящих крестов и эротического изображения Иисуса.

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