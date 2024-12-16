Марина Кальюранд скорбит по своей ушедшей матери: мы успели сказать друг другу последние слова...

Марина Кальюранд сообщила на своей странице в Facebook, что ее мама ушла из жизни в последний день ноября. „Мама, которая воспитывала меня одна, которая жила всей своей жизнью ради меня и моей семьи, которая всегда была рядом — как воздух“, — вспоминает Марина.

С матерью у нее связано множество светлых воспоминаний — совместные походы в театр, занятия спортом, чудесные летние дни и многое другое. „От мамы я усвоила, что возможно все, и основа всего — образование. Я видела, как она гордилась, когда я закончила университет первой в нашей семье“, — написала политик.

Для детей Марины ее мама тоже была невероятно дорогим человеком. „Она всегда была рядом для них, заботилась, ходила с ними на пляж, сидела у их кровати, когда они болели, готовила лучшие в мире картофель-фри, рулетики с ветчиной и торт „Наполеон“. Ни одно Рождество не обходилось без него“.

В начале октября мама Марины отметила свое 99-летие, которое семья отпраздновала за праздничным столом. „За столом собрались четыре поколения. Я была так счастлива, что мама успела увидеть свою самую младшую правнучку Лийсу, которая родилась летом“, — поделилась Марина. „Это был последний раз, когда мы были все вместе“.

Последние недели своей жизни мама провела в больнице в Рапла. „Мы каждый день навещали ее и успели сказать друг другу последние слова...“, — написала Марина в своем посте, поблагодарив также персонал больницы за их труд.

„На этой неделе мы похоронили маму. Жизнь продолжается, и моя жизнь будет продолжаться уже без мамы…“, — завершила она свое трогательное сообщение.

В комментариях к посту люди выразили глубокое соболезнование Марине в связи с утратой близкого человека.

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