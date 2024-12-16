Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем планировалось

Этот год стал крайне трудным для королевской семьи. Сначала король Карл III сообщил о своей болезни, а затем и Кейт Миддлтон раскрыла информацию о своем диагнозе. Она успешно прошла курс химиотерапии и вернулась к своей работе, тогда как монарх все еще продолжает лечение. По словам источника, из-за этого Кейт и ее муж, принц Уильям, могут занять престол раньше, чем ожидалось.

Завершая год своим трогательным рождественским концертом, Кейт Миддлтон смотрит в будущее и осваивает новую реальность.

6 декабря состоялся концерт, на котором присутствовали ее муж, принц Уильям (42 года), и трое детей — принц Джордж (11 лет), принцесса Шарлотта (9 лет) и принц Луи (6 лет). Это был ее четвертый подобный концерт с 2020 года. Однако мероприятие этого года в Вестминстерском аббатстве было особенно трогательным. Оно стало ее первым крупным публичным выходом после завершения курса химиотерапии в сентябре, который завершил трудный год, наполненный проблемами со здоровьем.

„Я знаю, как сложно делать что-то подобное, выставляя себя напоказ, когда ты, возможно, не чувствуешь себя на все 100 процентов“, — говорит Дженни Пауэлл, социальный работник из Абергавенни, Уэльс, которая была среди присутствующих, в интервью для PEOPLE в этом номере. Кейт, 42 года, в праздничном красном пальто Alexander McQueen и с фирменной укладкой, выглядела такой же сдержанной, как всегда, когда она и ее семья, держась за руки, шли по проходу перед 1600 гостями.

Однако почти годичный путь принцессы Кейт с раком привел к глубоким изменениям, скрытым под знакомым обликом. В редкий и откровенный момент британская поп-звезда Палома Фейт, которая выступала на мероприятии, поинтересовалась, как чувствует себя Кейт. „Я не знала, что этот год будет таким, как он был“, — ответила Кейт.