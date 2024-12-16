Не для слабонервных: топ-6 фильмов о помешанных маньяках, чтобы пощекотать нервы

Следовательно, следует признать, что хорроры привлекают зрителей не только своей мрачной эстетикой, но и возможностью заглянуть в закоулки сознания безжалостных преступников и попытаться понять их мотивы. В этой подборке собраны лучшие ленты, которые станут настоящим испытанием для ваших нервов.

„МаХХХин“

Действие фильма переносит нас в 1985 год. Красивая и невероятно амбициозная Максин построила сногсшибательную карьеру в фильмах для взрослых, но стремится к большему – пробиться в настоящее кино. А для этой крохи нет ничего невозможного, поэтому она доказывает, что она стоит главной роли в сиквеле громкого хоррора. Вот только за Максин начинают гнаться „призраки“ из прошлого, в котором она была единственной, кто выжил в кровавой бойне на техасской ферме и вновь вынуждена бороться за свое право на жизнь у бешеного маньяка.

„Дом, который построил Джек“

Джек живет в Америке 70-х годов. Он обладает выдающимся интеллектом и одаренностью, но вместе с ними – и патологической тягой к… убийствам. Уже в течение двенадцати лет он совершает свои злодеяния, а жертв выбирает случайно, чтобы, лишив их жизни, превратить их в произведение искусства. Самого себя Джек называет „Мистер Утонченность“, а фотографии своих „шедевров“ отправляет в местные газеты и удивляется, почему никого не интересует его творчество… Легендарный Ларс фон Триер в очередной раз снял шокирующий фильм и одновременно не оставляющий зрителей равнодушными.

„Молчание ягнят“