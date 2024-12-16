Шоубиз
16.12.2024, 19:00

Вера Брежнева поздравила дочь-красавицу с 15-летием и ошеломила ее взрослым видом

 
AC5I0457.JPG
AC5I0457.JPG
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Исполнительница также показала, как девочка менялась с годами. В семье певицы Веры Брежневой был особенный праздник. Младшая дочь исполнительницы встречала свой день рождения. Саре Киперман уже исполнилось 15 лет.

В своем Instagram артистка посвятила дочери трогательный пост. Вера Брежнева поздравила Сару с днем рождения, а также опубликовала множество фотографий девочки.

В частности, снимки были сделаны в разные годы. На кадрах можно заметить совсем маленькую Сару, а также ее в детском и подростковом возрасте. Вера Брежнева продемонстрировала, как младшая дочь с годами заметно менялась.

„С днем рождения, моя любовь“, — обратилась к Саре исполнительница.

Подписчики певицы сразу начали поздравлять ее с днем рождения дочери. Пользователи также отметили, что Сара выглядит очень взросло. На это обратил внимание и режиссер Алан Бадоев: „Вау, это просто невозможно! Не могу поверить глазам, которая уже взрослая, очаровательна“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии