Вера Брежнева поздравила дочь-красавицу с 15-летием и ошеломила ее взрослым видом

В своем Instagram артистка посвятила дочери трогательный пост. Вера Брежнева поздравила Сару с днем рождения, а также опубликовала множество фотографий девочки.

В частности, снимки были сделаны в разные годы. На кадрах можно заметить совсем маленькую Сару, а также ее в детском и подростковом возрасте. Вера Брежнева продемонстрировала, как младшая дочь с годами заметно менялась.

„С днем рождения, моя любовь“, — обратилась к Саре исполнительница.

Подписчики певицы сразу начали поздравлять ее с днем рождения дочери. Пользователи также отметили, что Сара выглядит очень взросло. На это обратил внимание и режиссер Алан Бадоев: „Вау, это просто невозможно! Не могу поверить глазам, которая уже взрослая, очаровательна“.

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