В столичном районе Нымме развернулась настоящая охота за подарками. Участвовать может каждый!

Городская управа района Нымме сообщила, что на этой неделе на территории района будут проходить чудеса - гномики ежедневно, с понедельника по пятницу, будут оставлять подарки в самых неожиданных местах.

Каждый день в 12:30 на странице района Нымме в социальной сети Facebook будет появляться подсказка о местонахождении подарка. Кто первым доберется до подарка, тот его и получит.

Когда подарок будет найден, управа опубликует полную фотографию места.

Кроме того, управа района Нымме сообщает, что между локациями, где будут спрятаны подарки, есть связь, поэтому, возможно, кто-то сможет разгадать место следующего подарка и без подсказки.

А первый подарок уже найден.

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