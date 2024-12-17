Рождественский концерт на свежем воздухе и традиционные угощения: в Ласнамяэ зажгут четвертую свечу Адвента

„В этом году мы провели традиционные мероприятия по случаю Адвента в разных частях района Ласнамяэ, чтобы предложить всем жителям возможность качественно провести досуг. Тем, кто еще не посетил наши мероприятия, обязательно стоит прийти в это воскресенье, ведь это последние мероприятия по случаю Адвента в этом году“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.