Рождественский концерт на свежем воздухе и традиционные угощения: в Ласнамяэ зажгут четвертую свечу Адвента
Четвертый Адвент будет отмечаться рядом с игровой площадкой Коорти и в лесопарке Сели (ул. Юмера, 21Б) под выступление ансамбля духовых инструментов Brassical. Всем присутствующим бесплатно предложат горячий безалкогольный глинтвейн и имбирное печенье.
„В этом году мы провели традиционные мероприятия по случаю Адвента в разных частях района Ласнамяэ, чтобы предложить всем жителям возможность качественно провести досуг. Тем, кто еще не посетил наши мероприятия, обязательно стоит прийти в это воскресенье, ведь это последние мероприятия по случаю Адвента в этом году“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Празднование адвента завершится 22 декабря в 13 часов рядом с игровой площадкой Коорти и в 16 часов в лесопарке Сели, по адресу ул. Юмера, 21Б. Рождественские мелодии исполнит ансамбль духовых инструментов Brassical.
Мероприятия проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около 1 часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.