В День смеха в Русском театре покажут комедию прямо из Одессы – „Будьте вы счастливы“!

Естественно, спектакль из Одессы не может быть без исконного одесского фольклора, за которым, собственно, и приезжают в этот чудесный город двое из Нью-Йорка: сын и отец. И пока старый друг подбивает отца на сомнительные гешефты, юный собиратель фольклора отправляется не в университет на соответствующую кафедру, а прямиком на Привоз, где встречает…Словом, вы уже поняли, что „Будьте вы счастливы!“ — это романтическая история, остро приправленная одесским юмором и весёлыми танцами, в которых тоже легко узнается Одесса.