В День смеха в Русском театре покажут комедию прямо из Одессы – „Будьте вы счастливы“!
Дерибасовская, Привоз, НЭП – сразу понятно, что это про Одессу. Спектакль по пьесе современного драматурга Александра Володарского „Будьте вы счастливы!“ – невероятная история про новую экономическую политику, уголовный розыск, рыбные котлетки и, конечно, про идиш, на котором в прошлом веке разговаривала треть Одессы.
Естественно, спектакль из Одессы не может быть без исконного одесского фольклора, за которым, собственно, и приезжают в этот чудесный город двое из Нью-Йорка: сын и отец. И пока старый друг подбивает отца на сомнительные гешефты, юный собиратель фольклора отправляется не в университет на соответствующую кафедру, а прямиком на Привоз, где встречает…Словом, вы уже поняли, что „Будьте вы счастливы!“ — это романтическая история, остро приправленная одесским юмором и весёлыми танцами, в которых тоже легко узнается Одесса.
Спектакль пройдет 1 апреля 2025 года в Русском театре в Таллинне.
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