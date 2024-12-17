Новогодние праздники в Русском театре! „Где была?“ - в этом году постановка посвящена Снегурочке

В этом сезоне праздничная постановка полюбившегося зрителям проекта будет посвящена одному из самых загадочных зимних персонажей, Снегурочке. Мы хорошо помним песню “Расскажи-ка, милая, где была?“ из детского мультфильма. Эта фраза и стала отправной точкой новой истории: вопрос-то знаком – а вот ответа как будто никто до сих пор и не знает... Действительно, где Снегурочка пропадает целый год?