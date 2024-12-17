Культура
17.12.2024, 15:30

Новогодние праздники в Русском театре! „Где была?“ - в этом году постановка посвящена Снегурочке

 
„Строки нового века. Где была?“
„Строки нового века. Где была?“
ФОТО: Vene Teater

Новый год все ближе, а это значит, что пора собираться на новые „Строки нового века“ в Русском театре.

В этом сезоне праздничная постановка полюбившегося зрителям проекта будет посвящена одному из самых загадочных зимних персонажей, Снегурочке. Мы хорошо помним песню “Расскажи-ка, милая, где была?“ из детского мультфильма. Эта фраза и стала отправной точкой новой истории: вопрос-то знаком – а вот ответа как будто никто до сих пор и не знает... Действительно, где Снегурочка пропадает целый год?

Помимо расследования о тайнах Снегурочки, на этой встрече будут озвучены истории о праздновании Нового года. Все желающие поделиться своими самыми интересными воспоминаниями могли сделать это, прислав историю в театр, специально для этого проекта. Музыкальный вечер обещает быть полным уюта, смеха и творчества!

В проекте заняты: Станислав Колодуб, Михаил Маневич, Татьяна Егорушкина, Эрика Бабяк, Артем Веселовский

На все спектакля декабря билеты уже проданы, но еще есть шанс попасть на январские представления. Больше информации - здесь.

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