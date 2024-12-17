В Москве покончил с собой бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма

По их данным, тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Телеграм-канал Baza сообщил, что тело Тиммы обнаружили на первом этаже дома на улице Сергея Макеева в ночь на 17 декабря. По данным Mash, Тимма покончил с собой в бизнес-отеле, в то же время Shot сообщил, что тело спортсмена обнаружили в хостеле. Shot утверждает, что причиной смерти Тиммы стала асфиксия, „ВЧК-ОГПУ“ пишет, что он умер в результате падения с большой высоты.

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил, что рядом с погибшим лежал телефон с последним пожеланием перед смертью. Телеграм-каналы Baza и „112“ сообщили, что на заставке айфона был номер его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, и просьба позвонить ей. За день до смерти, 16 декабря, Тимма опубликовал в инстаграме сторис, в котором поздравил Седокову с днем рождения.

Мировой судья в Хорошевском районе Москвы 9 декабря удовлетворил иск Анны Седоковой о разводе с Янисом Тиммой. Пара находилась в браке с 2020 года, иск Седоковой о разводе поступил в суд 16 октября 2024-го. После обращения Седоковой в суд, пишет Baza, Тимма публиковал видеозаписи, из-за которых подписчики подозревали, что он готовится к самоубийству.

К последнему посту в Instagram люди начали активно писать комментарии с соболезнованиями.

Янис Тимма — воспитанник рижского баскетбольного клуба „АСК Рига“, он выступал за него в 2011-2013 годах. На драфте НБА в 2013 году был выбран под общим 60-м номером командой „Мемфис Гриззлис“. В разное время Тимма представлял многие латвийские клубы, в том числе „Вентспилс“, российские „Зенит“, УНИКС и „Химки“, греческий „Олимпиакос“ и американский „Осеола Мэджик“ (фарм-клуб команды НБА „Орландо“). С 2024 года был игроком испанского клуба „Обрадойро“.

В составе сборной Латвии Янис Тимма в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди игроков до 18 лет. Выступал за основную сборную Латвии на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также во время отборочного турнира на Олимпиаду 2016 года.

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