На месте бывшей советской ракетно-ядерной базы в Эстонии планируют создать музей

В Валгаской волости, в деревне Виласки находится давно заброшенная советская ракетно-ядерная база. Во времена холодной войны именно здесь располагались ракеты, нацеленные на Париж и Лондон. Ракеты доставлялись на базу на платформах, похожих на пассажирские вагоны, чтобы их не обнаружила разведка.

„Эти ракеты были очень большими, 22 метра в длину, и несли ядерную боеголовку, в 70 раз мощнее, чем бомба, взорванная в Хиросиме“, – рассказал „Актуальной камере“ один из владельцев ракетной базы Райн Аунапу. Ни одна из ракет в сторону Лондона или Парижа выпущена не была.

После распада Советского Союза ангар некоторое время использовался в качестве картофелехранилища. Нынешние владельцы приобрели заброшенный участок полтора года назад и планируют создать на его месте своеобразный культурный центр, рассказывая об истории базы.

В настоящее время база используется как дом Деда Мороза.

„Я люблю устраивать вечеринки, и у Райна возникла идея сделать что-то интересное для детей. Но на самом деле тут и взрослым здорово“, – сообщил второй владелец базы Хеннри Кирт.

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