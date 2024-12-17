Секрет красивой фигуры Маллукас - тот самый Ozempic? Эстонская блогерка утверждает, что замеченный у нее препарат принадлежит подруге(3)
В новом видео-блоге популярной блогерки Маллу Марианн Трейманн, известной как Маллукас, в кадр попала коробка препарата Ozempic, что вызвало немалый ажиотаж среди ее подписчиков. Может быть, это и есть секрет хорошей фигуры девушки? „На самом деле я как бы сразу предполагала, что кто-то сделает такую статью...“ - пишет Маллукас в своем блоге.
Блогерка Маллукас, которая в последнее время также довольно активно публикует видео из своей жизни на канале в YouTube, в понедельник сделала в своем блоге запись на тему Ozempic. В тексте она говорит, что, хотя в одном из ее видео на YouTube коробка Ozempic действительно находится в холодильнике, этому есть объяснение и она препарат не принимает. Ozempic, который продается как препарат для диабетиков, используют многие известные и не очень известные люди, чтобы похудеть.