17.12.2024, 16:30
Рекламирующая Рийгикогу в соцсетях эстонская блогерка: хочу однажды сама заседать в этом зале. Наращу себе волосы до самой земли(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно СМИ много писали о том, что государство с помощью пиар-агентство наняло блогерку Roosabanaanike карлика для рекламы эстонского парламента в соцсетях. Критика не обескуражила молодую девушку, а придала ей сил и натолкнула на мысль самой стать депутатом Рийгикогу.
„Эти разговоры о том, что я получаю за это зарплату в 6800 евро, просто комичны. Эти деньги идут в первую очередь агентству, которое является посредником между мной и парламентом. Большая часть денег идет на рекламу“, - рассказала Ария Хелмвеэ, она же Roosabanaanike, про крупную сумму денег, которая вызвала фурор в СМИ.
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