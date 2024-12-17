Шоубиз
17.12.2024, 16:30

Рекламирующая Рийгикогу в соцсетях эстонская блогерка: хочу однажды сама заседать в этом зале. Наращу себе волосы до самой земли

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Ария Хелмвеэ, известная как Roosabanaanike
Ария Хелмвеэ, известная как Roosabanaanike
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Недавно СМИ много писали о том, что государство с помощью пиар-агентство наняло блогерку Roosabanaanike карлика для рекламы эстонского парламента в соцсетях. Критика не обескуражила молодую девушку, а придала ей сил и натолкнула на мысль самой стать депутатом Рийгикогу.

„Эти разговоры о том, что я получаю за это зарплату в 6800 евро, просто комичны. Эти деньги идут в первую очередь агентству, которое является посредником между мной и парламентом. Большая часть денег идет на рекламу“, - рассказала Ария Хелмвеэ, она же Roosabanaanike, про крупную сумму денег, которая вызвала фурор в СМИ.

„С годами у меня появился план однажды самой заседать в этом зале. Обещаю, когда я туда попаду, у меня будут еще более длинные ногти, и я наращу себе волосы до самой земли“, - пообещала Roosabanaanike, которая не собирается сливаться с членами парламента в официальном костюме, пишет Õhtuleht.

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