Рекламирующая Рийгикогу в соцсетях эстонская блогерка: хочу однажды сама заседать в этом зале. Наращу себе волосы до самой земли

„Эти разговоры о том, что я получаю за это зарплату в 6800 евро, просто комичны. Эти деньги идут в первую очередь агентству, которое является посредником между мной и парламентом. Большая часть денег идет на рекламу“, - рассказала Ария Хелмвеэ, она же Roosabanaanike, про крупную сумму денег, которая вызвала фурор в СМИ.

„С годами у меня появился план однажды самой заседать в этом зале. Обещаю, когда я туда попаду, у меня будут еще более длинные ногти, и я наращу себе волосы до самой земли“, - пообещала Roosabanaanike, которая не собирается сливаться с членами парламента в официальном костюме, пишет Õhtuleht.