ДО и ПОСЛЕ | Кэти Перри теперь не узнать: от американской поп-звезды остались кожа да кости

В понедельник вечером 40-летняя Перри посетила рождественский концерт на iHeartRadio в Филадельфии. Певица, чья изящная фигура не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин, еще никогда не выглядела такой худой за всю свою карьеру.

В октябре поп-звезда высмеяла слухи о том, что она добилась своей новой формы тела благодаря Ozempic, любимому препарату для похудения голливудских звезд. Тогда Перри отвезла друзей в Женеву, чтобы отпраздновать свой 40-й день рождения. Приглашенным гостям вручили подарочный пакет, в котором близкие Перри нашли среди прочего пустые мини-шприц Ozempic.

Однако сама певица через своих представителей попыталась заявить, что за стремительным похудением стоит ее супруг, актер Орландо Блум. Утверждается, что именно он ввел в их жизнь строгую диету и режим физических упражнений, которые помогли Перри сбросить несколько килограммов. Однако несколько экспертов подтвердили американским таблоидам, что осунувшееся лицо Перри - признак явления, известного как „лицо Ozempic“.

Карьера поп-звезды, выпустившей в этом году новый альбом, в последние годы не была особенно успешной. По мнению многих критиков и музыкальных изданий, альбом „143“, вышедший в сентябре, является провальным и пока не породил ни одного успешного сингла. Трек „Woman’s World“ достиг лишь 63-й строчки в чартах Billboard и выбыл из них через несколько недель.

Вот так Кэти Перри выглядела осенью 2024 года:

А в таком виде поп-звезда появилась на публике в понедельник: