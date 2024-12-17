ДО и ПОСЛЕ | Кэти Перри теперь не узнать: от американской поп-звезды остались кожа да кости
Кэти Перри, уже много лет считающаяся одной из самых сексуальных женщин в мире, зашла с похудением так далеко, что заставила поклонников беспокоиться о своей внешности. Ходят слухи, что она переборщила с использованием препарата Ozempic.
В понедельник вечером 40-летняя Перри посетила рождественский концерт на iHeartRadio в Филадельфии. Певица, чья изящная фигура не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин, еще никогда не выглядела такой худой за всю свою карьеру.
В октябре поп-звезда высмеяла слухи о том, что она добилась своей новой формы тела благодаря Ozempic, любимому препарату для похудения голливудских звезд. Тогда Перри отвезла друзей в Женеву, чтобы отпраздновать свой 40-й день рождения. Приглашенным гостям вручили подарочный пакет, в котором близкие Перри нашли среди прочего пустые мини-шприц Ozempic.
Однако сама певица через своих представителей попыталась заявить, что за стремительным похудением стоит ее супруг, актер Орландо Блум. Утверждается, что именно он ввел в их жизнь строгую диету и режим физических упражнений, которые помогли Перри сбросить несколько килограммов. Однако несколько экспертов подтвердили американским таблоидам, что осунувшееся лицо Перри - признак явления, известного как „лицо Ozempic“.
Карьера поп-звезды, выпустившей в этом году новый альбом, в последние годы не была особенно успешной. По мнению многих критиков и музыкальных изданий, альбом „143“, вышедший в сентябре, является провальным и пока не породил ни одного успешного сингла. Трек „Woman’s World“ достиг лишь 63-й строчки в чартах Billboard и выбыл из них через несколько недель.
Вот так Кэти Перри выглядела осенью 2024 года:
А в таком виде поп-звезда появилась на публике в понедельник:
Недавно певица призналась в неуверенности в себе. Перри рассказала, что уже долгое время борется с акне на лице и пробует разные средства, чтобы навсегда избавиться от прыщей. Она призналась: „Из-за плохого цвета лица мне хотелось спрятаться от всех. Когда с акне все было совсем плохо, я даже ложилась спать накрашенной, хотя знала, что это в конечном итоге ухудшит состояние моей кожи, но я не могла выносить себя в таком виде. А в худшем случае я даже не выходила на улицу - просто не могла. Сейчас я примирилась с собой, но это был очень долгий и психологически трудный путь“.
Кэти Перри (настоящее имя Кэтрин Элизабета Хадсон) — американская певица, автор песен и продюсер. Она стала известна благодаря своему хиту „I Kissed a Girl“ в 2008 году, который быстро принес ей мировую популярность. В дальнейшем она выпустила множество успешных песен, таких как „Firework“, „Teenage Dream“, „Roar“ и „Dark Horse“. Кэти известна яркими музыкальными клипами, эксцентричным стилем и мощным вокалом. Она также принимала участие в качестве судьи в американской версии шоу „Американский идол“.