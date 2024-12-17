ФОТО | Вся семья вместе! В рождественской открытке принц Гарри и Меган Маркл показали, насколько повзрослели их дети

Если в прошлые годы принц Гарри и Меган Маркл позировали для рождественского портрета только вдвоем, то на этот раз на открытке также изображены их пятилетний сын Арчи и трехлетняя дочь Лилибет Диана.

Рождественская открытка была опубликована в соцсети X Омидом Скоби, которого называют биографом и рупором принца и принцессы.

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл гласит: „Желаем вам счастливого праздничного сезона и радостного Нового года от имени принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, и агентств Archewell Productions и Archewell Foundation!“.

Пара собрала фотоколлаж из лучших моментов года, включая снимки из четырехдневного визита в Колумбию.

В прошлом году подписчики благотворительного фонда пары Archewell Foundation получили видео-поздравление от Сассекских по электронной рассылке. В коротком ролике Меган и Гарри осветили наиболее значимые моменты деятельности своей организации за прошлый год, включая их участие в „Играх непобежденных“ в сентябре этого года.

„Мы желаем вам хороших праздников. Спасибо за всю поддержку в 2023 году!“, - было написано на открытке.

Фаны же надеялись увидеть на рождественской открытке снимок Сассекских в полном составе. Однако в тот раз супруги решили оставить личную жизнь вне публичного пространства.

Теплыми семейными моментами пара перестала делиться с позапрошлого года, когда вместо традиционного снимка в окружении детей (как у Кейт Миддлтон и принца Уильяма) представила парный снимок со светского мероприятия. Раньше же супруги не скрывали наследников от общественности по таким особым поводам.

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