ДО и ПОСЛЕ | Популярный эстонский ведущий благодаря операции похудел на 29 кг: „Я больше никогда не хочу быть таким большим“

Борясь с ожирением более 15 лет, Андрес Пуусепп пытался сбросить вес разными способами: сидел на диетах, тренировался для участия в триатлоне Ironman и даже пробовал печально известный препарат от диабета Ozempic. Однако последнее не принесло ему особого успеха, и врачи обнаружили у Пуусеппа серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых в начале июля этого года ему была сделана операция по шунтированию желудка.