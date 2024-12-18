18.12.2024, 10:00
ДО и ПОСЛЕ | Популярный эстонский ведущий благодаря операции похудел на 29 кг: „Я больше никогда не хочу быть таким большим“
ФОТО: DELFI KOLLAAŽ
Подходящий к концу год стал особенным для радио- и телеведущего Андреса Пуусеппа (37): после многолетней борьбы с лишним весом он кардинально изменил свое тело и теперь весит почти на тридцать килограммов меньше. Помимо похудения, у Пуусеппа и его партнерши Сандры (29) в семье произошло счастливое событие - родилась дочка Лизеэ.
Борясь с ожирением более 15 лет, Андрес Пуусепп пытался сбросить вес разными способами: сидел на диетах, тренировался для участия в триатлоне Ironman и даже пробовал печально известный препарат от диабета Ozempic. Однако последнее не принесло ему особого успеха, и врачи обнаружили у Пуусеппа серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых в начале июля этого года ему была сделана операция по шунтированию желудка.
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